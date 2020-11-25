RÄ±za Ã‡alÄ±mbay: Tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz kazanmak

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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri RÄ±za ÇalÄ±mbay: Tek düÅŸüncemiz kazanmak
25.11.2020 - 17:41 | | Ä°brahim ALÄ°OÄžLU - Olgucan KALKAN / Ä°STANBUL,(DHA) -Â

RÄ±za ÇalÄ±mbay: Tek düÅŸüncemiz kazanmak

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'Ã¼ncÃ¼ hafta maÃ§Ä±nda KarabaÄŸ ile karÅŸÄ±laÅŸacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay ve forvet oyuncusu Arouna Kone, maÃ§ Ã¶ncesi dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

RÄ±za ÇalÄ±mbay: Tek düÅŸüncemiz kazanmak
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Demir Grup Sivasspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, " KazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z taktirde iyi bir fÄ±rsat yakalayacaÄŸÄ±z. Villarreal de kazanÄ±rsa iyi bir fÄ±rsatÄ±mÄ±z olacak. Tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz atak oynayÄ±p kazanmak" dedi.Â 

Ã‡ALIMBAY: "TAKIMIMA GÃœVENÄ°YORUM"Â 

Sakat ve eksik oyuncularÄ±nÄ±n olmasÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Ã‡alÄ±mbay, "Turnuvaya kÃ¶tÃ¼ baÅŸlamadÄ±k 3 maÃ§ oynadÄ±k 3 maÃ§ta da gol attÄ±k. SÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z ve sakat oyuncularÄ±nÄ±z vardÄ±. Villarreal maÃ§Ä±nÄ± da iyi onadÄ±k, en son oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§Ä± da kazandÄ±k. Bu final maÃ§Ä± ve geÃ§memiz gerekiyor. Mazeret deÄŸil ama ÅŸu an 14-15 kiÅŸiyiz. Belki 1 arkadaÅŸÄ±mÄ±zla olan durumumuzu da Ã§Ã¶zemezsek 14 kiÅŸi kalacaÄŸÄ±z. Ã‡ok iyi kapasitede olan oyuncular, kritik maÃ§ta herkes her ÅŸeyini ortaya koyacak. MaÃ§ Ä°stanbul'da ama Azerbaycan da bizim memleketimiz. Onlarla kardeÅŸ gibiyiz. Tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz, final maÃ§Ä± gibi maÃ§ oynayacaÄŸÄ±z. Eksik olmamÄ±za raÄŸmen takÄ±ma gÃ¼veniyorum" diye konuÅŸtu. Â Â 

"AZERBAYCAN'IN ZAFERE ULAÅžMASINDAN DOLAYI MUTLUYUZ"Â 

Ã‡alÄ±mbay, mÃ¼sabakanÄ±n dostluk Ã§erÃ§evesi iÃ§inde geÃ§eceÄŸini sÃ¶yleyerek, "Her ÅŸeyden Ã¶nce Azerbaycan'Ä±n, KarabaÄŸ'Ä±n savaÅŸ iÃ§inde olmasÄ± ve insanlarÄ±n Ã¶lmesinden dolayÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼yÃ¼z. Sonunda zafere ulaÅŸtÄ±lar. Biz de onlar kadar mutluyuz. Herkes kazanmaktan baÅŸka bir ÅŸey dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyecek. Dostluk Ã§erÃ§evesinde bir maÃ§ olacak. Biz de kardeÅŸ kardeÅŸ maÃ§Ä±mÄ±zÄ± oynayacaÄŸÄ±z. Kazanan taraf olmak isteriz. Azerbaycan da zor gÃ¼nler yaÅŸadÄ± zafere ulaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in kutluyorum" dedi.Â 

"TEK DÃœÅžÃœNCEMÄ°Z KAZANMAK"Â 

KarabaÄŸ'Ä±n tecrÃ¼beli olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã‡alÄ±mbay, "Ä°ki takÄ±m iÃ§in de Ã¶nemli ve beraberlik iki takÄ±ma da yaramaz. OnlarÄ±n Åžampiyonlar Ligi'nde oynadÄ±klarÄ±nÄ± ve tecrÃ¼beli olduklarÄ±nÄ± biliyoruz. Ä°lk maÃ§Ä± iyi oynadÄ±k. AynÄ± ÅŸekilde devam edeceÄŸiz. Ä°lk maÃ§tan Ã§oÄŸu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z yok. Åžu anki kadromuz da iyi ve iyi iÅŸler yapacaÄŸÄ±z. Bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat. KazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z taktirde iyi bir fÄ±rsat yakalayacaÄŸÄ±z. Villarreal de kazanÄ±rsa iyi bir fÄ±rsatÄ±mÄ±z olacak. Tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz atak oynayÄ±p kazanmak" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Â 

KONE: GÃœÃ‡LÃœ BÄ°R TAKIMIZ

TakÄ±mÄ±n golcÃ¼ oyuncu Kone, "Zor bir maÃ§ olacak. Son maÃ§Ä± yendik ve Ã¶zgÃ¼venimiz yÃ¼kseldi. Gruptan Ã§Ä±kmak iÃ§in galibiyete ihtiyacÄ±mÄ±z var. Villarreal maÃ§Ä±nÄ± bekleyeceÄŸiz. Eksik oyuncularÄ±mÄ±z var. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±mÄ±z. BÃ¶yle de devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. Â 

"Ã‡EKÄ°NECEÄžÄ°M BÄ°R OYUNCU YOK"Â 

Rakip takÄ±mdan Ã§ekinmediklerini sÃ¶yleyen Kone, "Ã‡ekineceÄŸim bir oyuncu yok, bÃ¼tÃ¼n takÄ±m olarak tecrÃ¼beliyiz ve motive olarak Ã§Ä±karsak maÃ§Ä± kazanabiliriz. Åžu anki durumda herhangi bir Ã§ekincemiz yok iyi durumdayÄ±z. AntrenmanlarÄ±mÄ±z iyi gidiyor ve bir korkumuz olduÄŸunu sÃ¶yleyemeyiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â 

RÄ±za Ã‡alÄ±mbay: Tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz kazanmak

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