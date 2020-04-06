Rıza Çalımbay'dan teklif ve Mert Hakan açıklaması!

Bu sezonun flaş isimlerinden Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

İŞTE AÇIKLAMALAR

Tesisimizi tamamen kapattık. Arkadaşlarımız yeşil sahada mesafeli olarak çalışıyoruz

Ayak tenisi şu anda yapılacak en iyi oyun. 4-5 metre uzunluk var aramızda. Mert Hakan ile ayak tenisi çok keyifli oluyor. Hakan ilk kez bugün kazandı. Beni yenmesi için 2 kere galip gelmesi gerekiyor. Yarın bir daha maç yapacağız. Yalnız bir ayakkabısını aldık Hakan'ın (Gülerek)

Bence oyuncuları hazırlamak ikinci planda. Bize Haziran'ın başı dendi, Mayıs'ın başında başlayarak arkadaşları çok iyi duruma getirebiliriz. Federasyonun vereceği karar önemli.

Çok büyük sakatlıkların bu süreçte olacağını zannetmiyorum. Futbolcular koşma şansı varsa koşuyorlar, 3 haftalık antrenman bize yeter. İyi program yapmak gerekiyor. Şu andaki durumlardan arkadaşlar tedirgin. Belirsizlik olduğu için. Yabancı arkadaşlarımızın aileleri başka yerde, gidemiyorlar. Maalesef ailelerinden uzak olduğu için sıkıntı yaşıyorlar.

"Lige tekrar başlanması sonrası sırlama tepetaklak olur mu?" sorusuna Çalımbay "Bence tepetaklak olmaz. Herkes bir nefes alacak bu 8 maça. Bence seyircisiz oynanan son haftanın oynananması gerekiyordu. İlk defa biz Antalya'da bu kadar kötü oynadık. Uçağın riski var, kalkmadı uçak. Herkes gergin, stresli kimse konsantre olamadı maça." dedi.

Mütevazı bir takımız. Bonservis verip oyuncu almadık. Fikstür avantajımız var. Bizim maçlarımız diğer takımlara göre değerlendirebileceğimiz maçlar var. Ligi iyi bir yerde bitirebiliriz.

Ben hariç herkes şampiyonluk kelimesini kullandı. Biz maç maç bakıyoruz. Yeter ki onlar kendi aralarında oynadıkları zaman diğer takımları yenersek çok avantajlı konuma gelebiliriz.

Gordon Mile hiçbir zaman şampiyonluktan bahsetmezdi. Biz kupa maçlarında zorluk yaşadık. Trabzon, Başakşehir gibi maçları oyandık. Çok büyük darbe verdi. Bir sürü sakat verdik. Maçların sıklığı bize zor geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığımız maçlar çok kritikti. İki maçı da kazandık. Antalya maçına kadar gol atamadığımız müsabaka yok. Ligde şu an öyle bir takım yok. Tek korkum sakatlık olmaması onun dışında hiçbir şey bizi korkutmuyor.

"Sezon sonunda hepsi hak ettiği yere gidebilir"

"Özellikle Mert Hakan ile Emre çok konuşuldu. Bence haklarıdır transfer olmaları. Devre arası gitmediler. Öncelikle burayı iyi şekilde bitirmeleri gerekiyor. Sezon sonu onların hakkıdır. Biz hem içeride hem dışarıda galibiyet için oynadık. Geçen sezona göre Mert, bu sezon en çok verim aldığımız, en çok asist yapan isimlerin başında geliyor. Sezon sonunda hepsi hak ettiği yere gidebilir."

Doğdum büyüdüm hep Beşiktaş'ta geçti hayatım. Hiçbir zaman Beşiktaş'a laf söyletmem. Am aşu an Sİvas'ta'yım doğduğum yerdeyim. Maçlarımız olduğunda çok büyük sıkıntı yaşıyorum. Özellikle İnönü'de çıktığımda o taraftarın desteğiyle zor oluyor. Sivasspor'da çalıştığınız zaman çok büyük sorumluluk alıyorsunuz para konuşmuyorsunuz kolay kolay.

Benim oyun tarzım çok koşan, orta sahada yardıma giden bir futbolcuydum. Orta saha dinlenmez iki taraf da gider. O sıra TRT'de Atom Karınca çizgi filmi vardı. Sonra Kazım Kanaat yazdı. Çok güzel bir şey, lakap kazanmak. Çalışarak elde ettim bunu.

"Fenerbahe'yi 4-3 yediğimi Pancu'yu kaleye geçirdiğimiz maç vardı. Unutulmaz bir maçtı benim için. O maçı oynarken Fenerbahçe sahasında yenilmiyordu, şampiyonluğa gidiyordu. Biz de Avrupa'ya gitmek istiyorduk Codorba'yı hakem attı. Ahmed Hassan geldi, yok dedim. Ronaldo geldi, yok dedim. Pancu geldi, tamam sen geç dedim. Pancu bir geçti zannedersin 40 yılık kaleci. Uçuyor, kurtarıyor falan. Zaten kaleye geçer geçmez penaltı attı Alex, az daha yetişiyordu. Muhteşem bir maç kazanıldı. Bir daha Öyle bir maç olacağını zannetmiyorum. Beşiktaş'ın tarihine yazılacak bir maçtı. O günden sonra Beşiktaş'ın Kadıköy'de galibiyeti yok bildiğim kadarıyla"

Pancu unutamaz bu maçı yorumuna Çalımbay, "Biz zaten unutamıyoruz, Pancu nasıl unutsun." cevabını verdi.

Okuyabilseydim doktor olmak isterdim ve olurdum. Futbol ile teknik direktörlüğe baktığım zaman futbolculuk kadar kolay bir şey yok. Teknik direktör olmak çok geniş kapsamlı, çok zor bir şey. Çok büyük liderlik istiyor. Çok iyi bir futbolcu olabilirsin ama iyi bir teknik direktör olamazsın. Beşiktaş'ta 10 yıl oynadığım için kriz yönetiminde iyiyim

Sergen'e çok iyi şans geldi. Beşiktaş'ta çalışmak büyük sorumluluk ister. Küçüksemiyorum ama Anadolu takımında kaybedersen Beşiktaş'taki kadar olmuyor. Beşiktaş'ta kolay değil o işler. 1-2 maçı vardı onları alabilseydi Beşiktaş açısında çok daha iyi olabilirdi.

Futbol hayatımda kimseye bir yanlışım olmadı. Teknik direktörlük kariyerimde de aynı şekilde. Beni dünya karmasına götüren Ali Şen'e buradan teşekkür ederim. Ben Alman Milli takımına karşı UNİCEF'in organizasyonunda dünya karmasında oynadım. Düşünebiliyor musunuz beni Fenerbahçe başkanı Ali Şen götürdü o maça.

Boş vaktimde pek yaptığım bir iş yok. Sivas'ta hep evdeyim. Sabah antrenmana gidiyorum, akşam geliyorum yatıyorum. Yaptığımız pek bir iş yok. Büyüklerimizi ziyaret ederiz. Köyüme giderim. Ekstra yaptığımız sadece bu.

"Avrupa'dan bir teklif aldım"

En büyük ideallerimden birisi Avrupa. Avrupa'dan bir teklif aldım, benimle ilgilendiler. Slovenya ile Milli Takım'ın yapacağı maç vardı. Bu olaylardan sonra iptal oldu. Yoksa İstanbul'da görüşecektik.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif gelirse ne düşünürsünüz, Beşiktaşlılığınızla tanınıyorsunuz? sorusuna Çalımbay, "Ersun hoca ayrıldıktan sonra çok söylediler. Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamış çok değerli isimler var. Onların o takım başına gelmesi daha doğru olur. Beşiktaş'ta yıllarda oynamışım. Ben hatta erken bıraktım 33 yaşındaydım. Genç yaşta İngiltere'ye gideyim, dil öğreneyim diye. Biz Mustafa hocamız ile Avrupa Şampiyonasına katıldık. Mustafa hocaya Fenerbahçe'den teklif geldi. Bana sordu hocam ben İngiltere'ye gideceğim dedim. Benim yerim Oğuz Çetin yardım hoca olarak geldi Fenerbahçe'ye.

Sivasspor Oyuncuları Antremanlarına Evlerinden Devam Ediyor