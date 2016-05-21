Rize'de taraftar desteği arttı! Bu sezon...

Yeşil-mavili ekip, Çaykur Didi Stadı tribünlerini en fazla ligin 25. haftasında 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçında doldurdu. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını 7 bin 899 biletli futbolsever izledi.



Ligin 2. haftasındaki Fenerbahçe maçı, 5 bin 412 seyirciyle en fazla takip edilen ikinci müsabaka olurken Galatasaray karşılaşmasında ise 3 bin 542 taraftar tribünlerde yerini aldı.



Çaykur Rizespor'un bu sezon en az seyirci çektiği karşılaşma ise 29. haftada 1-0 kaybedilen Osmanlıspor maçı oldu. Bu müsabakayı tribünlerde 2 bin 101 taraftar izledi.



Geçen sezon sahasında 17 lig maçına çıkan Çaykur Rizespor'u 45 bin 51 biletli seyirci takip ederken, 2013-2014 sezonundan 17 maçta 123 bin 527 taraftar takımını desteklemişti.



Sahasında geçen sezon ortalama 2 bin 650 taraftara oynayan yeşil-mavililer, bu sezon ise maç başına 3 bin 273 taraftar desteğini arkasına aldı.



Karadeniz temsilcisi, sahasında seyircisi önünde oynadığı 17 karşılaşmada, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 26 puanı hanesine yazdırdı. Yeşil-mavililer 17 maçta 27 gol atma başarısı gösterirken kalesinde ise 19 gol gördü.



- Ziraat Türkiye Kupası Yeşil-mavili ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında çıktığı 6 karşılaşmanın toplam seyirci sayısı ise 7 bin 360 oldu.



Kupada, Adliyespor maçında 362, Orhangazispor karşılaşmasında 163, Bucaspor maçında 99, Aydınspor 1923 mücadelesinde 368 seyirci tribünde yerini aldı.



Medipol Başakşehir ile çeyrek final mücadelesinde bin 688 kişi yeşil-mavili ekibe destek verirken, Galatasaray ile yapılan yarı final karşılaşmasında ise 4 bin 670 kişi tribünlerden takımının heyecanına ortak oldu.



- Ferah: "Ligin ikinci yarısında aldığımız başarısız sonuçlar seyirci sayısı artışını engelledi" Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezona oranla seyirci sayısında az da olsa yaşanan artışı önemsediklerini ancak buna rağmen iç saha avantajını istedikleri gibi kullanamadıklarını söyledi.



Taraftar sayısının başarıya bağlı olduğunun altını çizen Ferah, "Ligin ilk yarısına iyi başladık ve ilk haftalardaki seyirci sayımıza bakıldığında 4 bine yakın seyirciye oynuyorduk. Haftalar ilerledikçe yaşanan düşüş seyirciye de yansıdı, sonuçlar kötü gitmeye başlayınca seyirci stada gelmeyerek küstü. Aslında en fazla desteğe ihtiyacımız olduğu dönemde onları üzdüğümüz için yanımızda göremedik." dedi.



Ligin ikinci yarısında aldıkları başarısız sonuçların seyirci sayısı artışını engellediğini belirten Ferah, "Sadece Beşiktaş maçında seyirci sayımızda gözle görülür artış var. Taraftarımızın zor maçlarda daha çok yanımızda olmasını isterdik. Ligde kalma heyecanı yaşanan Mersin İdmanyurdu ve Gaziantepspor maçlarını 2 bin seyirciye oynamamalıydık. Her şeye rağmen Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray'a karşı 4 bin seyirciye oynamak yerine 10 bin seyirciye oynamak isterdik. En azından takım bunu hak etmişti." diye konuştu.



Aykut Ferah, gelecek sezon planlamasına başladıklarını, bu sezon başlattıkları taraftarı stada çekme arayışlarını gelecek sezon da sürdüreceklerini ifade ederek, hedeflerinin maç başına 10 bin seyirci ortalaması olduğunu, bu kentin bu coşkuyu hak ettiğini sözlerine ekledi.

