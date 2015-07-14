Rize'nin yeni kalecisi küfür yağdırdı

Charles Itandje, gece kulübü çıkışında sarışın bir kadınla yakalanınca gazetecilere küfürler yağdırdı.

Çaykur Rizespor, Yunanistan'ın PAOK takımından transfer ettiği kaleci Charles Itandje, önceki gece Reina'da eğlendi. Flaşların patlamasıyla gazetecilere küfürler yağdırmaya başlayan Kamerunlu kaleciyi, mekan görevlileri ve kız arkadaşı zor sakinleştirdi.

KÜFÜRLER SAVURDU

Mekandan sabaha karşı ayrılan Kamerunlu futbolcu, gazetecileri görünce çılgına döndü. Yanında sarışın bir kadın olan futbolcu, gazetecilere Fransızca ve İngilizce küfürler etti.

TEHDİT ETTİ

Alkollü olduğu için ayakta durmakta zorlanan Itandje, "O fotoğrafları silin" diyerek bir muhabiri tehdit etti.. Futbolcu, mekanın beş güvenlik görevlisi tarafından otomobiline bindirildi.

32 yaşındaki kaleci, 2 sezon önce Konyaspor'da forma giymişti.