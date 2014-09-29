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29.09.2014 - 12:11 |

Robben'in ilginç planı! Müze...

Robben futbolculuk hayatını sonlandırdıktan sonra Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea ve Hollanda döneminden eşyalarıyla kendi müzesini oluşturacağını açıkladı

Robben'in ilginç planı! Müze...
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben Alman Bild gazetesine verdiği röportajda ilginç planını anlattı. Aktif futbolculuk hayatından sonra kendisi için bir müze oluşturmak istediğini söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, "Eşimle birlikte evimize yerleştiğimizde, bugüne kadar elde ettiğim kupaları ve ödülleri sergileyebileceğim özel bir bölüm yapacağım. Bu benim kendime özgü müzem olacak. Benim için, ailem için ve yakın arkadaşlarım için olacak" dedi.

ollandalı futbolcu şöyle devam etti: "Pek çok hatıralık malzemeye sahibim. Ödüller, plaketler, diğer futbolcularla değiş-tokuş yaptığım formalar. İki sene önce Dortmund'u yendiğimiz Şampiyonlar Ligi final maçındaki topu alıp saklamıştım mesela. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda giydiğim kramponlarım. Hiçbirini kaybetmemek adına bir arada toplamaya karar verdim".

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