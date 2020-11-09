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09.11.2020 - 00:13 |

Roglic İspanya Bisiklet Turu'nu üst üste ikinci kez kazandı

Yol bisikletinde sezonun son büyük yarışı İspanya  Turu'nu, Jumbo-Visma takımından Sloven Primoz Roglic üst üste ikinci kez kazandı.

Roglic İspanya Bisiklet Turu'nu üst üste ikinci kez kazandı
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Yol bisikletinde sezonun son büyük yarışı İspanya Turu'nu, Jumbo-Visma takımından Sloven Primoz Roglic üst üste ikinci kez kazandı. 

Başlangıcı 20 Ekim'de yapılan 75. İspanya Bisiklet Turu, başkent  Madrid'deki 139,6 kilometrelik 18. etapla sona erdi.

Bora-Hansgrohe takımından Alman Pascal Ackermann, sprint ile  tamamlanan son etabı, 3 saat 28 dakika 13 saniyelik süresiyle ilk sırada bitirdi.

Genel klasman liderine verilen "kırmızı mayo" ile son tura lider giren  31 yaşındaki Primoz Roglic, 72 saat 46 dakika 12 saniyelik toplam zamanıyla  kariyerinin ikinci büyük tur birinciliğini elde etti.

Turda iki senedir şampiyonluğa ulaşan Roglic'in 24 saniye arkasındaki  Ineos Grenadiers takımının Ekvadorlu bisikletçisi Richard Carapaz ikinci, liderin  bir dakika 15 saniye gerisinde EF Pro Cycling ekibinden İngiliz Hugh John Carthy  ise üçüncü oldu.

Roglic İspanya Bisiklet Turunu üst üste ikinci kez kazandı

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