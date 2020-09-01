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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Roma, Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattı
01.09.2020 - 12:21 | | AA

Roma, Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, geride kalan sezon kiralık olarak formasını giyen ve kulübü Arsenal ile sözleşmesini fesheden Henrikh Mkhitaryan'la anlaşıldığını duyurdu.

Roma, Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Arsenal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Ermeni oyuncunun yeni sezonda da Roma forması giyeceği belirtildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından transferine ilişkin açıklamada bulunan Mkhitaryan, "Serie A'da ikinci sezonumun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Roma kentini, kulübü ve taraftarını çok seviyorum. Atacağım gollerle sahada her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon kiralık olarak Roma'da oynayan Henrikh Mkhitaryan, 22 lig maçında 9 gol kaydetmişti.

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