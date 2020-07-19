Son 3 maçını kazanan Roma, 5. sıraya kadar yükseldi ve Avrupa Ligi'ne katılmak için Milan ve Napoli ile kıyasıya bir yarış içerisinde... Savunmadan Federico Fazio sakat, Chris Smalling'in durumu maç saati netleşecek. Üçlü savunmaya geçmek, arka arkaya gelen 3 yenilgiyi 3 galibiyetle örtmeyi başardı. Eksikleri de düşündüğümüzde "Mancini, Cristante, Ibanez" ile karşılaşmaya başlamaları şaşırtıcı olmaz. Milli oyuncularımızdan Cengiz Ünder son 4 maçta yedek kulübesinden çıkamadı. Mert Çetin de pandemi arasından sonra 3 maçta kadroya girebildi ama süre alamadı. TD Paulo Fonseca'nın planları arasında yer almıyorlar diyebiliriz...

Inter, Bologna yenilgisi ile Verona beraberliklerini düşünüp kafasını taşlara vuruyordur! Juventus'un son 3 maçtan galibiyet çıkartamaması sonrası puan farkı 6'ya kadar indi ve Roma deplasmanında gelecek bir 3 puan, Lazio ile oynayacak olan Juventus'u strese sokmaya yetecektir... Stefano Sensi, Matias Vecino ve Nicolo Barella sakat. Son 2 maçı pas geçen Romelu Lukaku maç kadrosunda olacak ama ilk 11'de başlaması beklenmiyor. "Alexis Sanchez, Lautaro Martinez" ikilisiyle gol arayacaklar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter'in ligdeki son 8 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Roma'nın ligdeki son 12 maçının 10'u "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasındaki son 4 maç berabere bitti, 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "KG VAR" oldu! %26'lık kesim taraf bahislerini bir kenara bırakmış ve her iki takımın da gol atmasına güveniyor... %19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Roma, pandemi sonrası çıktığı tüm maçları orta skorlu sonuçlarla tamamladı. İnter ise bu skora yatkın futbol oynayan bir takım. Son maçlarda ofansif görüntü içinde olsalar da savunmada daha dağınık olmaları yüksek skorlar getirmişti. Roma karşısında daha disiplinli ve kontrollü olacaklardır. Orta skor bahsi, oran itibariyle de değerli bir seçim olarak karşımıza çıkıyor.