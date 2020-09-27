Roma - Juventus maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Verona ile 0-0 berabere kalarak yeni sezona başlayan Roma, Amadou Diawara'yı hatalı listede gösterdiği için İtalya Futbol Federasyonu tarafından 3-0 mağlup ilan edildi. Bu işin sorumlusu Pantaleo Longo'nun da Roma'daki görevini bırakıp Verona'ya geçtiği iddiaları da takımı oldukça karıştırmış durumda. TD Paulo Fonseca ciddi şekilde sorgulanmaya başladı, yerine Massimiliano Allegri'nin gelebileceği konuşuluyor... Juventus'a transfer olacağı söylenen Edin Dzeko, Verona maçında yedek kulübesinden çıkamamıştı ancak Fonseca, zorlu maçta hücumun en ilerisinde Dzeko'nun olacağını açıkladı. Diego Perotti, Javier Pastore ve Nicolo Zaniolo sakat.

Teknik direktör koltuğuna Andrea Pirlo'yu oturtan Juventus, Sampdoria'yı 3-0 yenerek sezona giriş yaptı. Milli futbolcumuz Merih Demiral yerine Danilo'yu sağ stoperde gördük. Hücumda Cristiano Ronaldo'nun yanında Dejan Kulusevski görev yaptı. Aaron Ramsey de bu ikilini arkasında oynadı. Pirlo'nun kazanan 11'i Roma karşısında da bozması beklenmiyor. Matthijs de Ligt, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi'nin sakatlıkları devam ediyor. Paulo Dybala iyileşti, Alvaro Morata takıma yeni katıldı. İkisi de yedekte bekleyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Roma'nın geçen sezon evinde oynadığı son 8 maçın 7'si "2.5 ÜST" bitmişti.

- Juventus geçen sezon deplasmanda oynadığı son 4 maçta da kalesinde en az 2 gol görmüştü. (4 maç - 11 gol)

- İki takım arasındaki son 3 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Juventus Kazanır" oldu! %49'luk kesim sezona farklı galibiyetle başlayan Juventus'un, Roma deplasmanında da 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.