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HaberlerÄ°talya Serie A Haberleri Roma taraftarÄ±ndan isyan: Ligi durdurun
08.05.2020 - 12:01 |

Roma taraftarÄ±ndan isyan: Ligi durdurun

Ä°talya'da bir Ã§ok takÄ±mÄ±n taraftarÄ± liglerin yeniden baÅŸlamasÄ±na karÅŸÄ± seslerini yÃ¼kseltirken, Roma taraftarÄ± tesislerin Ã¶nÃ¼ ve kentin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerine konuyla ilgili pankartlar astÄ±.Â

Roma taraftarÄ±ndan isyan: Ligi durdurun
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Onur Dinçer/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan en Ã§ok etkilenen ve liglerini erteleyen ilk Avrupa Ã¼lkesi olan Ã‡izme'de hÃ¼kÃ¼metle futbol otoriteleri arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rerken, seyircisiz bir ÅŸekilde yeniden baÅŸlatÄ±lmak istenen sezona karÅŸÄ± sesler de yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±.

Roma takÄ±mÄ± taraftarlarÄ±, Ã¼lkenin iÃ§inde bulunduÄŸu koÅŸullarda futbolun yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ± istemiyor. Tesislerin Ã¶nÃ¼ne ve kentin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerine pankartlar asan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar, henÃ¼z akÄ±beti belli olmayan Serie A sezonuyla ilgili 'Ligi durdurun' ÅŸeklinde mesajlarla yetkililere seslendi.

Cengiz Ãœnder ve Mert Ã‡etin'in de forma giydiÄŸi takÄ±m tesislerinde Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlarken, tesislerin dÄ±ÅŸÄ±nda da hareketlilik yaÅŸandÄ±. Roma taraftarlarÄ±nÄ±n astÄ±klarÄ± pankartlarda "Bu durumdaki bir Ã¼lkede ligin tekrar baÅŸlatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±yÄ±z", "Bizim iÃ§in sezon burada birmiÅŸtir", "Sizin iÃ§in saÄŸlÄ±k paradan daha az Ã¶nemli, Ã¼lkede olaÄŸanÃ¼stÃ¼ durum var, lig durdurulmalÄ±" ÅŸeklindeki ifadeler dikkat Ã§ekti.

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