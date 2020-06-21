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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Roma'da Juan Jesus depremi!
21.06.2020 - 13:23 |

Roma'da Juan Jesus depremi!

Fenerbahçe ile ismi anılan Juan Jesus, kulübü Roma’yı sosyal medya üzerinden eleştirince kadro dışı bırakılmasına ve para cezası verilmesine karar verildi.

Roma'da Juan Jesus depremi!
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in de forma giydiği Roma’da, Juan Jesus krizi baş gösterdi. Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan 29 yaşındaki stoper, kamuoyu önünde kulübü eleştirince formadan oldu.

Brezilyalı futbolcu, AS Roma’nın resmi instagram hesabından gerçekleştirdiği paylaşımdaki takım fotoğrafında kendisinin bulunmamasını eleştirdi. Tecrübeli futbolcu bu paylaşımın yorum bölümünü yazdığı mesajında “Roma beni profiline bile koymuyor, ne kadar da güzel! Bu da bana olan güvenlerinin göstergesi!” şeklinde alaycı ifadeler kullandı.

Serie A’da bu sezon sadece üç maçta forma şansı verilen Juan Jesus’un, takımının pandemi arasının ardından çıkacağı ilk maç olan Çarşamba günkü Sampdoria karşılaşmasının kadrosuna alınmadığı bildirildi. Ayrıca kulüp tarafından oyuncunun menajerine telefon açılarak, futbolcuya para cezası verileceğinin tebliğ edildiği belirtildi. Deneyimli savunmacının İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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