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20.01.2021 - 07:29 | | Sporx

Roma'dan skandal oyuncu değişikliği hatası

Roma, Spezia karşısında 6 oyuncu değişikliği yaptı. Kurallara göre 1 fazla değişiklik yapan Roma, maçı kazansa bile kural hatası nedeniyle hükmen yenilmiş sayılacak.

Roma'dan skandal oyuncu değişikliği hatası
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İtalya Kupası'nda Roma ile Spezia'yı karşı karşıya getiren maçta ilginç bir skandala imza atıldı.

İtalya Kupası'nda 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olmasına rağmen Roma, uzatmalarda fazladan 1 oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Durumun maç sonunda fark edilmesinin ardından İtalya'da konunun yankıları büyük oldu ve Roma kulübünün büyük bir hata yaptığının altı çizildi.

Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Roma, eğer maçı kazansaydı da hükmen 3-0 yenilgi alacak ve turnuvadan elenecekti. Fazladan oyuncu değişikliği durumu nedeniyle skorun 3-0 Spezia lehine tescil edilmesi bekleniyor.

Karşılaşmanın 95. dakikasında kaleci Pau Lopez'in kırmızı kart görmesinin ardından yedek kaleci Fuzato oyuna girerken Pedro'nun yerine de Ibanez değişikliği yapılmıştı.

Bir büyük skandala imza atan Roma kulübü, geçen yıl da 23 yaşındaki Amadou Diawara'yı 22 yaş statüsünde göstererek 0-0 berabere kaldığı Verona maçından 3-0 hükmen yenilgi almıştı.

*FIFA, 5 oyuncu değişikliğine onay verirken aldığı kararda, eğer normal sürelerde 5'ten az oyuncu değişikliği yapıldıysa +1 oyuncu değişikliği hakkını ülke Federasyonlarına tanıyor ancak İtalya Kupası'nda bu kuralın geçerli olmadığı yönetmelik tarafından daha önce tescil edilmişti.

Romadan skandal oyuncu değişikliği hatası

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