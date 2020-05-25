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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Roma'nın eski futbolcusu Joseph Bouasse Perfection kalp krizi nedeniyle vefat etti
25.05.2020 - 16:53 |

Roma'nın eski futbolcusu Joseph Bouasse Perfection kalp krizi nedeniyle vefat etti

Roma'nın eski futbolcusu 21 yaşındaki Joseph Bouasse Perfection, dün akşam kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Roma'nın eski futbolcusu Joseph Bouasse Perfection kalp krizi nedeniyle vefat etti
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Roma yaptığı açıklamayla eski orta saha oyuncusu Joseph Bouasse Perfection'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Roma'nın futbolcusu olan fakat A takımla hiç maça çıkmayan 21 yaşındaki genç futbolcusu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Roma eski futbolcusu için şu açıklamayı yaptı; 'Kulümübüz, eski Primavera oyuncumuz Joseph Bouasse Perfection'ın beklenmedik ölümünü üzüntüyle öğrendi. Roma olarak bütün yakınlarına bağsağlığı diliyoruz.'

Romanın eski futbolcusu Joseph Bouasse Perfection kalp krizi nedeniyle vefat etti

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