Roma'nın eski futbolcusu Joseph Bouasse Perfection kalp krizi nedeniyle vefat etti

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Roma yaptığı açıklamayla eski orta saha oyuncusu Joseph Bouasse Perfection'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Roma'nın futbolcusu olan fakat A takımla hiç maça çıkmayan 21 yaşındaki genç futbolcusu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Roma eski futbolcusu için şu açıklamayı yaptı; 'Kulümübüz, eski Primavera oyuncumuz Joseph Bouasse Perfection'ın beklenmedik ölümünü üzüntüyle öğrendi. Roma olarak bütün yakınlarına bağsağlığı diliyoruz.'