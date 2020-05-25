25.05.2020 - 16:53 |
Roma'nın eski futbolcusu Joseph Bouasse Perfection kalp krizi nedeniyle vefat etti
Roma'nın eski futbolcusu 21 yaşındaki Joseph Bouasse Perfection, dün akşam kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Roma yaptığı açıklamayla eski orta saha oyuncusu Joseph Bouasse Perfection'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Roma'nın futbolcusu olan fakat A takımla hiç maça çıkmayan 21 yaşındaki genç futbolcusu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Roma eski futbolcusu için şu açıklamayı yaptı; 'Kulümübüz, eski Primavera oyuncumuz Joseph Bouasse Perfection'ın beklenmedik ölümünü üzüntüyle öğrendi. Roma olarak bütün yakınlarına bağsağlığı diliyoruz.'