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02.11.2020 - 17:58 | | AA

Roma'nÄ±n eski takÄ±m kaptanÄ± Totti, Kovid-19'a yakalandÄ±

Roma takÄ±mÄ±nÄ±n efsanevi oyuncusu Francesco Totti'nin yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Roma'nÄ±n eski takÄ±m kaptanÄ± Totti, Kovid-19'a yakalandÄ±
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Eski Ä°talyan milli futbolcu ve Roma takÄ±mÄ±nÄ±n efsanevi oyuncusu Francesco Totti'nin yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Corriere dello Sport'un haberine gÃ¶re, Roma'nÄ±n eski yÄ±ldÄ±zÄ± Totti'nin Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Haberde eski yÄ±ldÄ±z futbolcunun ateÅŸi olduÄŸu ve kendisini halsiz hissettiÄŸi kaydedildi.Â 

Totti'nin kendisini Torrino semtindeki villasÄ±nda karantinaya aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

Francesco Totti'nin babasÄ± Enzo Totti, 12 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

RomanÄ±n eski takÄ±m kaptanÄ± Totti, Kovid-19a yakalandÄ±

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