02.11.2020 - 17:58 | | AA
Roma'nÄ±n eski takÄ±m kaptanÄ± Totti, Kovid-19'a yakalandÄ±
Roma takÄ±mÄ±nÄ±n efsanevi oyuncusu Francesco Totti'nin yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Eski Ä°talyan milli futbolcu ve Roma takÄ±mÄ±nÄ±n efsanevi oyuncusu Francesco Totti'nin yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Corriere dello Sport'un haberine gÃ¶re, Roma'nÄ±n eski yÄ±ldÄ±zÄ± Totti'nin Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â
Haberde eski yÄ±ldÄ±z futbolcunun ateÅŸi olduÄŸu ve kendisini halsiz hissettiÄŸi kaydedildi.Â
Totti'nin kendisini Torrino semtindeki villasÄ±nda karantinaya aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â
Francesco Totti'nin babasÄ± Enzo Totti, 12 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.