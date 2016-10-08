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08.10.2016 - 21:04 |

Romanya, Ermenistan'a gol yağdırdı!

Dünya Kupası 2018 Elemeler Avrupa Elemeleri grup maçında Romanya deplasmanda Ermanistan'ı 5-0 mağlup etti.

Romanya, Ermenistan'a gol yağdırdı!
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Dünya Kupası 2018 Elemeler Avrupa Elemeleri grup maçında Christoph Daum'un çalıştırdığı Romanya deplasmanda Ermanistan'ı 5-0 mağlup etti. İlk dakikaları nefes kesen maçın ilk 12 dakikasında tam 3 gol 1 kırmızı kart vardı.

Romanya adına golleri 4. dakikada penaltıdan Bogdan Stancu, 10. dakikada Adrian Popa, 12 dakikada Razvan Marin, 29. dakikada Nicolae Stanciu ve 59. dakikada Alexandru Chipciu kaydetti. Romanya bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken grupta 2. sırada yer aldı. Ermenista ise puansız olarak gurptaki son yerini korudu.

11 Ekim Pazartesi günü Romanya, Kazakistan deplasmanına giderken Ermenistan, Polonya'ya konuk olacak.

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