Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Ronaldinho'nun annesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
22.02.2021 - 19:41 | | AA

Ronaldinho'nun annesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ronaldinho'nun 71 yaşındaki annesi Miguelina Eoli de Assis Moreira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ronaldinho'nun annesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
ABONE OL

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun 71 yaşındaki annesi Miguelina Eoli de Assis Moreira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ronaldinho'nun ailesinden yapılan açıklamada, yaklaşık iki aydır Kovid-19'dan tedavi altında olan Moreira'nın, Brezilya'daki Porto Alegre Hastanesi'nde öldüğü bildirildi.

Barcelona'da oynayan Arjantinli Lionel Messi ve Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın da aralarında olduğu spor camiasından çok sayıda ünlü isim Ronaldinho'ya başsağlığı mesajı gönderdi.

Ronaldinhonun annesi Kovid-19dan hayatını kaybetti

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Galatasaray'a Taylan Antalyalı'nın yerine dünya yıldızı! Bonservissiz...
    Romelu Lukaku'nun Milan'a attığı goller!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3 maç Kayseri'de oynanacak
      FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3 maç Kayseri'de oynanacak
    2. İsveç - Hollanda: 74-59
      İsveç - Hollanda: 74-59
    3. Hunter'ın sözleşmesi feshedildi
      Hunter'ın sözleşmesi feshedildi
    4. Trabzonspor'da F.Bahçe öncesi çifte müjde!
      Trabzonspor'da F.Bahçe öncesi çifte müjde!
    5. Guduric: "Fenerbahçe'ye liderlik katmak istedim"
      Guduric: "Fenerbahçe'ye liderlik katmak istedim"
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eczacıbaşı VitrA, ABD'li voleybolcu Madison Rigdon'u transfer etti

    Eczacıbaşı VitrA, ABD'li voleybolcu Madison Rigdon'u transfer etti

    CANLI | Türkiye - Hırvatistan

    CANLI | Türkiye - Hırvatistan

    Ronaldinho'nun annesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

    Ronaldinho'nun annesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

    Son dakika - Galatasaray, Pierre Jackson transferini resmen açıkladı!

    Son dakika - Galatasaray, Pierre Jackson transferini resmen açıkladı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet