Ronaldo'dan bir rekor daha! Pele'yi geriden bÄ±raktÄ±...

Ä°talya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, konuk ettiÄŸi Udinese'yi 4-1 yendi.Â

Ligin 15. haftasÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ mÃ¼cadelesinde, bu sezon istikrarlÄ± bir performans sergileyemeyen son 9 yÄ±lÄ±n ÅŸampiyonu Juventus, Allianz StadÄ±'nda Udinese'yi aÄŸÄ±rladÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayan Juventus, Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo'nun 31. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde kapadÄ±.

Â Ä°kinci devrede de atak bir oyun sergileyen siyah-beyazlÄ± ekip, 49. dakikada Federico Chiesa'nÄ±n aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±yla 2-0 Ã¶ne geÃ§ti. Sahneye bir kez daha Ã§Ä±kan Ronaldo, 70. dakikada fileleri havalandÄ±rarak farkÄ± 3'e Ã§Ä±kardÄ±. Udinese, 90. dakikada Marvin Zeegelaar'Ä±n golÃ¼yle skoru 3-1'e getirdi. Juventus'ta Paulo Dybala, 90 3. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle Juventus'un sahadan 4-1 galip ayrÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â

Udinese karÅŸÄ±sÄ±ndaki performansÄ±yla futbol kariyerindeki gol sayÄ±sÄ±nÄ± 758'e yÃ¼kselten Cristiano Ronaldo, BrezilyalÄ± efsane futbolcu Pele'yi geÃ§erek tarihin en golcÃ¼ ikinci oyuncusu konumuna geldi. 35 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z futbolcu, Ã¼st Ã¼ste 15 sezon 20 gol barajÄ±nÄ± aÅŸma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± da gÃ¶sterdi.Â

Juventus'ta sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatan milli futbolcu Merih Demiral ile Udinese'de Tolgay Arslan, mÃ¼cadeleyi yedek kulÃ¼besinden takip etti.Â

Juventus, bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 27'ye yÃ¼kseltti ve 5. sÄ±rada yer aldÄ±. Udinese ise 15 puanla 13. sÄ±rada kaldÄ±.