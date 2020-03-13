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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek
13.03.2020 - 20:21 | | AA

Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum." şeklinde başladı. 

Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini belirten Ronaldo, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.

Ronaldodan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Ruganiye destek

Ronaldodan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Ruganiye destek

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