Ronaldo'nun 7 milyon dolarlık yatta tatil keyfi

İtalya’nın en büyük kulüplerinden Juventus’ta top koşturan, Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Lyon’a elenmeleri nedeniyle üzülmüştü.

Ronaldo, 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finali görememenin sıkıntısını taraftarlarıyla paylaşmıştı. Juventus da İtalya’da şampiyon olmalarına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde gelen yıkımın ardından teknik direktör Sarri ile yollarını ayırmıştı.

9.5 milyon euroya otomobil

Ronaldo yaşadığı hayal kırıklığını atlatmak için 7 milyon dolarlık yatıyla İtalya açıklarında tatile çıktı.

Yıldız futbolcuya tatilinde sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları eşlik ediyor. Georgina’dan bir, farklı taşıyıcı annelerden ise üç çocuğu bulunan Ronaldo’nun 7 milyon dolarlık yatı, dünyanın en pahalı yatları arasında yer alıyor.

35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde de 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci’yi satın aldı. Bu otomobilden sadece 10 tane üretildi.

Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez (26) çocuklarıyla çıktıkları yat tatilinde Akdeniz’in keyfini çıkarıyor. 4 yıldır birlikte olan ikili sık sık aşklarını dile getiriyor.