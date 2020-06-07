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07.06.2020 - 07:00 |

Rugbyci Ronaldo

Tam 3 aydır maçlardan uzak kalan Cristiano Ronaldo özel bir yöntem ile hazır olmaya çalışıyor.

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Tam 3 aydır maçlardan uzak kalan Cristiano Ronaldo; sakatlanmamak ve hazır olmak için özel bir yöntem başlattı. Portekizli futbolcu 22 Haziran’daki Juventus-Bologna maçında formda olmak için ‘Rugby’ antrenmanlarına başladı. Ayrıca uyku ve yemek programı da ayarlayan 35 yaşındaki oyuncu, Juve’deki idmanlarının yanı sıra Rugby oyuncuları gibi fiziksel çalışmalar yürütüyor. Ronaldo ayrıca süratini artırmak için bu metodu uyguluyor.

Sürati arttı
450 dakika uyuyan Ronaldo, izin gününde bu süreyi 480 dakikaya çıkarıyor. Günde 6 öğün yiyen tecrübeli isim; küçük ölçülü tabaklar hazırlıyor. Alkol tüketmeyen Ronaldo; şeker ve tuzu da en az seviyede kullanıyor. 2 litreyi bulan su tüketimiyle tavuk ve balık ürünleri yiyen Juventus’un yıldızı karşılığını alıyor. Ronaldo’nun ilk tespitlerde süratini artırdığı ortaya çıktı. Koronavirüs öncesine göre yüzde 15’lik bir sürat artışı görüldü.

Rugbyci Ronaldo

Rugbyci Ronaldo

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