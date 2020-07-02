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02.07.2020 - 14:50 | | ANKARA (AA)

Rus atletizmine kötü haber

Dünya Atletizm Federasyonları Birliği (World Athletics) tarafından verilen para cezasını zamanında ödeyemeyen Rusya Atletizm Federasyonuna bağlı sporcuların, uluslararası organizasyonlarda "tarafsız sporcu" unvanıyla katılma durumu tehlikeye girdi.

Rus atletizmine kötü haber
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Rus haber ajansı TASS'a konu hakkında açıklamalarda bulunan federasyon yetkilileri, World Athletics tarafından verilen 10 milyon dolarlık cezanın 1 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken 5 milyon dolarlık kısmının, yeterli ödenek bulunamadığı için henüz verilmediğini belirtti.

Rus atletizmine kötü haber

Söz konusu cezanın ödenmemesi halinde World Athletics'in, Rusya Atletizm Federasyonuna yeni yaptırımlar uygulama olasılığı bulunuyor. Bunlar arasında, dopingli madde kullanmadığı tespit edilen Rus atletlerin, uluslararası spor organizasyonlarına tarafsız sporcu unvanıyla katılmasının yasaklanması da yer alıyor.

Rusya, ev sahipliği yaptığı Soçi kentindeki 2014 Kış Olimpiyatları'nda sporcularının devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle 2015'te uluslararası spor organizasyonlarından men cezası almış ve Rusya Atletizm Federasyonun üyeliği askıya alınmıştı. Yaşananların ardından Rus sporcular, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları dahil tüm organizasyonlara tarafsız sporcu unvanıyla katılabilmişti.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping ihlali sonrasındaki süreçte gereken önlemlerin alınmaması gerekçesiyle Rusya'nın uluslararası spor organizasyonlarında yer almama cezasını 2019'da 4 yıl daha uzattığını duyurmuştu. World Athletics ise mart ayında aynı gerekçeyle Rusya Atletizm Federasyonuna 10 milyon dolar para cezası vermişti.

  

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