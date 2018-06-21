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21.06.2018 - 00:22 | | MOSKOVA (DHA)

Rus güzele imza yağdı!

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maçlar oynandıkça renkli görüntüler de artmaya başladı.

Rus güzele imza yağdı!
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Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maçlar oynandıkça renkli görüntüler de artmaya başladı.

Başkent Moskova'da bu anı ölümsüzleştirmek isteyen Rus güzelin, dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlara üstündeki elbiseyi imzalatması ilginç görüntülere sahne oldu.

Rus güzel kendini 'dünya'ya imzalattı

Rus güzel, elinde gezdirdiği renkli kalemlerle Moskova'nın en popüler caddesi olan Eski Arbat'ta gezerek karşılaştığı her ülke vatandaşından elbisesinin bir yerine ülkesinin bayrağını çizerek imzalamasını istedi.

Rus güzel, şampiyonada olmamasına rağmen Türk futbolseverlerden de özellikle ülke bayrağını çizerek imzalarını atmaları isteğinde bulundu.

Bembeyaz elbiselerle yola çıkan Rus güzelin elbisesinde imzalar çoğaldıkça güzel görüntüler ortaya çıktı.

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