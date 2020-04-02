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02.04.2020 - 17:32 |

Rüştü Reçber için hastaneden açıklama

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber geçtiğimiz corona virüs nedeniyle hastanede yatırılmıştı. Tedavisi devam eden Reçber hakkında hastaneden bir açıklama geldi.

İşte hastaneden yapılan açıklama:

Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber’den sevindirici haber geldi.

Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber’in tedavisini gerçekleştiren  Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi: “Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.”

Rüştü Reçber için hastaneden açıklama

Rüştü Reçber için hastaneden açıklama

 

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