Rusya Atletizm Federasyonunun eski yetkililerine toplam 14 yÄ±l men cezasÄ±

YÃ¼ksek atlamacÄ± Danil Lysenko hakkÄ±ndaki doping soruÅŸturmasÄ±nda yanlÄ±ÅŸ bilgi veren Rusya Atletizm Federasyonunun (RUSAF) eski yetkililerinden Elena Ikonnikova 8, Elena Orlova ise 6 yÄ±l men cezasÄ± aldÄ±.Â

Atletizmde DÃ¼rÃ¼stlÃ¼k Biriminden (AIU) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, cezalara gerekÃ§e olarak, bulunabilirlik bildirimi kuralÄ±nÄ± 3 kez ihlal ettiÄŸi iÃ§in 2018'in aÄŸustos ayÄ±nda yarÄ±ÅŸmalardan geÃ§ici men edilen Lysenko hakkÄ±nda sÃ¼ren soruÅŸturmada yanlÄ±ÅŸ bilgi verilmesi ve sahte evrak dÃ¼zenlenmesi gÃ¶sterildi.Â

Ikonnikova'nÄ±n 6 Mart 2020'den itibaren 8, Orlova'nÄ±n ise 21 AÄŸustos 2020'den itibaren 6 yÄ±l atletizm faaliyetlerine katÄ±lamayacaÄŸÄ± belirtildi.

Â Rusya'nÄ±n cezasÄ± nedeniyle yarÄ±ÅŸmalara tarafsÄ±z sporcu olarak katÄ±lan erkek yÃ¼ksek atlamacÄ± Lysenko, 2017 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ, 2018 DÃ¼nya Salon ÅžampiyonasÄ±'nda ise altÄ±n madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Rusya, ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± 2014 SoÃ§i KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nda sporcularÄ±nÄ±n devlet destekli sistematik doping yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 2015'te uluslararasÄ± spor organizasyonlarÄ±ndan men cezasÄ± almÄ±ÅŸ ve RUSAF'Ä±n Ã¼yeliÄŸi askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸananlarÄ±n ardÄ±ndan Rus sporcular, 2016 Rio OlimpiyatlarÄ± ve 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ± dahil tÃ¼m organizasyonlara tarafsÄ±z sporcu unvanÄ±yla katÄ±labilmiÅŸti.Â

DÃ¼nya Dopingle MÃ¼cadele AjansÄ± (WADA), doping ihlali sonrasÄ±ndaki sÃ¼reÃ§te gereken Ã¶nlemlerin alÄ±nmamasÄ± gerekÃ§esiyle Rusya'nÄ±n uluslararasÄ± spor organizasyonlarÄ±nda yer almama cezasÄ±nÄ± 2019'da 4 yÄ±l daha uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. DÃ¼nya Atletizm Federasyonu ise mart ayÄ±nda aynÄ± gerekÃ§eyle RUSAF'a 10 milyon dolar para cezasÄ± vermiÅŸti.