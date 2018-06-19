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19.06.2018 - 22:45 | | SAINT PETERSBURG (AA)

Rusya - Mısır: 3-1

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu maçında Rusya, Mısır3-1 yenerek puanını 6 yaptı, Mısır ise 0 puanda kaldı.

Rusya - Mısır: 3-1
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Rusya - Mısır maçından fotoğraflar
Rusya - Mısır maçından fotoğraflar
Rusya - Mısır maçından fotoğraflar
Rusya - Mısır maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Rusya, ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki A Grubu maçında Mısır3-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Mısırlı Muhammed Salah, Cüneyt Çakır'ın 4. hakem olarak görev yaptığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İlk devre golsüz sonuçlandı.

Mısır'ın sağ beki Fathi, 47. dakikada Zobnin'in ceza sahası dışından çektiği şutu uzaklaştırmak isterken, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0

Fernandes, 59. dakikada sağ kanattan gelişen Rusya atağında Samedov'un pasıyla ceza sahasında topla buluştu. Fernandes'in yerden ortaladığı topa altı pasta dokunan Cheryshev, skoru 2-0 yaptı: 2-0

62. dakikada Rusya'nın sahasından kullandığı serbest vuruşta, rakip ceza yayında topu kontrol eden ve Gabr'dan kurtaran Dzyuba, düzgün bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi: 3-0

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi sayesinde verilen penaltı atışını 73. dakikada gole çeviren Salah, Mısır'ın durumu 3-1'e getirmesini sağladı: 3-1

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Rusya, 2'de 2 yaparken, Mısır ikinci maçından da puansız ayrıldı.

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RUSYA - MISIR: 3-1

Stat: Saint Petersburg (Rusya)
Hakemler: Enrique Caceres, Eduardo Cardozo, Juan Zorrilla (Paraguay)

Rusya: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov (Dk. 86 Kudriashov), Zobnin, Gazinsky, Samedov, Golovin, Cheryshev (Dk. 74 Kuziaev), Dzyuba (Dk. 79 Smolov)
Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Mısır: El-Shenawy, Fathi, Gabr, Hegazi, Abdelshafy, Hamed, Elneny (Dk. 64 Warda), Salah, Said, Trezeguet (Dk. 68 Ramadan), Mohsen (Dk. 82 Kahraba)
Teknik Direktör: Hector Cuper

Goller: Dk. 47 Ahmed Fathi (Kendi Kalesine), Dk. 59 Denis Cheryshev, Dk. 62 Artem Dzyuba (Rusya); Dk. 73 Mohamed Salah (Penaltıdan) (Mısır)
Sarı Kartlar: Dk. 84 Fedor Smolov (Rusya); Dk. 57 Mahmoud Hassan Trezeguet (Mısır)

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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