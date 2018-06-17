Rusya'da favori çok!

SENAD OK - ÖZEL HABER

İspanyol efsaneleri Puyol ve Casillas ülkelerinin kupaya uzanacağını ileri sürerken, Javier Zanetti Arjantin’i favori gösterdi. Felipe Scolari, Brezilya’nın işinin kolay olmadığını ifade etti, Fabio Capello ise “Tahmin yapmak hiç kolay değil. Maçları izledikçe, takımları gördükçe gerçek fikrim oluşacak” dedi.

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nı yerinde takip eden Milliyet, dünya futbolunun eski yıldızları ve ünlü teknik direktörlere kupanın favorilerini sordu.

Evet, 32 takımın yer aldığı dev turnuva için hepimizin bir favori ülkesi ya da gönlünde bir ekip bulunuyor. Peki birbirinden şöhretli eski yıldızlar ve teknik adamlar şampiyonluk için ne düşünüyor? Moskova’da gerçekleşen FIFA kongresi ve Rusya-Suudi Arabistan açılış maçı sonrası görüşme şansı bulduğumuz önemli isimlerin kupa yorumu ve tahminleri şöyle:

CARLES PUYOL: Benim favorim elbette ki İspanya... Zaten başka ülke söylemem mümkün değil!

IKER CASILLAS: Elbette İspanya... Çünkü çok güçlü bir kadroya sahibiz.

FABIO CAPELLO: Şampiyonluk için tahmin yapmak şu an için çok zor. Turnuva daha yeni başladı. Maçları izledikçe, takımları gördükçe gerçek fikrim oluşacak.

DEJAN STANKOVİC: Kupayı bence Brezilya kazanır. Bana göre kalite olarak turnuvadaki tüm rakiplerinin önünde yer alıyorlar.

JAVIER ZANETTI: Kalbimden ve beynimden geçen tek takım Messi’li Arjantin...

DARIO SIMIC: Brezilya, Almanya ve Fransa’yı şampiyonluğun favori ekipleri olarak görüyorum.

BOBBY BARNES: İngiltere benim ülkem ama çok genç bir kadromuz var. Belki gelecek turnuvayı kazanabiliriz. Benim buradaki favorilerim Almanya ve Fransa...

HERNAN CRESPO: Messi’ye rağmen Arjantin Milli Takımı’nın kupayı kazanma şansı çok yüksek değil. Favorilerim Almanya ve Fransa...

DANIEL AMOKACHI: Benim şampiyonluk favorilerim Almanya ve Arjantin.

ANDREY KANCHELSKIS: Kadro kalitesi ve tecrübesiyle son şampiyon Almanya kupaya yakın görünüyor.

FELIPE SCOLARI: Ülkem Brezilya tek favori değil. Rusya’da önceki kupalara göre çok daha fazla favori ülke var.

DAVOR SUKER: Favori ülkemi açıklamak için daha çok erken. Biraz beklemeleyim.

DEJAN SAVICEVIC: Brezilya’da şampiyon olan Almanya Milli Takımı bir kez daha kazanacak güçte.

Azerbaycan aşkı

Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki açılış maçını Moskova’da izleyen Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev favori bir ülke açıklamadı. Aliyev, ülkesi Azerbaycan’ın kupada yer almasa da her zaman favorisi olduğunu aktardı.

Şakacı Matthaus



Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, “Şampiyonluk favoriniz kim?” sorumuza esprili bir yanıt verdi. Dev turnuvaya katılamayan Türkiye, İtalya ve Hollanda’yı favori ülkeler olarak gördüğünü belirten Matthaus ardından ekledi: Benim favori ülkem büyük bir sır. Şampiyonluk favorimi sizinle paylaşamam!