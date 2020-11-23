Ryan Donk: "Oynadığımız oyun ve sonuç örtüşmüyor"

Süper Lig'de Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Ryan Donk açıklamalarda bulundu.

"Çok dominant olan, pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Açıklama yapmak çok güç. Oynadığımız oyun ve sonuç örtüşmüyor. Yapacak bir şey yok. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

"Oynamayan arkadaşlarımızn yerine oynayanlar, açığı göstermediler. Hiçbir sıkıntı olmadı. Oynadığımız oyun ortada. Pozisyonları değerlendirmek gerekiyordu. Son vuruşlarda daha kararlı olabilirdik. Maçı önceden koparabilirdik. 3-0'dan fazla olabilirdi."

"Aklıma takılan şeylerden biri uzatma dakikalarıydı. 10 değişiklik vardı belki ama sadece 5 dakika uzatma verildi. Benim kafama yatmadı bu 5 dakika."