Sadık Çiftpınar'dan şampiyonluk yorumu!

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'deki son durum ve kariyeri hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Kendimi borçlu hissettim"

Fenerbahçe'ye geldiğimde herkes beni çok iyi karşıladı. Bana en zor günlerimde sahip çıktılar. Kendimi borçlu hissettim. Fenerbahçe olarak biz çok büyük bir aileyiz. Bu fedakarlıklar da aile olmanın gerekliliği. Camia ve takımıma faydalı olmak için elimden geleni yapacağım. Bana destek olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. En yakın zamanda tekrar takım arkadaşlarıma katılarak, mücadelemi terimin son damlasına kadar vereceğim.

"Bizim dışımızda gelişen olaylar..."

Sezona çok iyi başladık. İnanıyorduk da. Oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlar çok iyi gidiyordu. İkinci yarıya da iyi başladık. Tabi bizim dışımızda gelişen olaylar da oldu ama burada konuşmak istemiyorum. Önce çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Tabi birçok talihsizlik, şanssızlık veya saha içi sıkıntılarımız istediğimiz sonuçları almamızı engelledi. Bundan dolayı çok üzgünüz. Şampiyonluğu, oynadığımız futbolla hak ettiğimizi uzun süre göstermiştik. Şu anda en azından sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmak ve taraftarlarımızı bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz.

"Ben onlar kadar iddialı değilim"

Mutfak konusunda becerili değilim ama eşime elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten evde bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Masayı güzel siliyorum. Toplama konusunda da iyiyim. Bazen kahvaltılarda omlet, menemen yapmaya çalışıyoruz. Ekmeğimizi evde yapıyoruz. Onun dışında play-station oynuyorum. Takım arkadaşlarımla oynamıyoruz. Çünkü ben onlar kadar iddialı değilim. Birkaç arkadaş baya aşmış bu konuda. Menajerim Tuncay abi ile oynuyorum.

İdolün kim?

Puyol. Duruşu, karakteri ve liderlik özelliği açısından beni uzun yıllar beni çok etkiledi.

"Arkasına geçince topu göremiyorsunuz"

Eğer günündeysen ben hiç kimseden çekinmem. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Ligimizde çok kaliteli santrforlar var. Hepsi saygı duyulacak isimler. Gol kralı olan, çok başarılı futbolcular var. Yeni Malatyaspor'da oynadığım zaman Vagner Love'u söyleyebilirim. İnanılmaz bir santrfordu. Alanya'da oynadığımız maçta bir pozisyon verdik. Cenk Tosun'u Beşiktaş'ta oynarken çok beğeniyordum. Şu anda Denizlispor'da Rodallega'yı beğeniyorum. Bizim takımımızda Vedat Muriqi var. Antrenmanlarda veya karşılıklı oynadığımız dönemde arkasına geçince topu göremiyorsunuz. 2 metreye yakın boyu var kardeşimin.

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