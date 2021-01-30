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30.01.2021 - 14:32 |

Sağlık çalışanları için hassas talep

Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Prof. Tahsin Beyzadeoğlu, maçlara seyirci alınması ile ilgili taleplerini kulübe ve federasyonlara bildirdi.

Sağlık çalışanları için hassas talep
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Konu ile açıklama yapan Beyzadeoğlu, "Pandemi sürecinde en çok cefayı çeken sağlık çalışanları oldu. Meslek gurubu olarak en çok kaybı ve hastalığı sağlık çalışanları yaşadı. Devletimizin öngörmesiyle ilk aşılananlar da sağlık çalışanlarıdır. Hastalıktan sosyal mesafe, maske gibi konularda hassasiyet göstererek korunmada en hassas ve en bilgili olanlar da sağlık çalışanlarıdır. Dolayısıyla, HES kodlarında aşılandı ibaresi olan tüm sağlık çalışanlarının, sosyal mesafe ve maske kuralına en güzel şekilde uyarak spor faaliyetlerine seyirci olarak katılmasının sağlanması; pandemi sürecinde en büyük fedakarlığı gösteren biz sağlık çalışanlarına bir ödül olacaktır. Biz; Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan ve TFF ve TBF’den de, tüm maçlara girişin sağlanması için talepte bulunduk. İvedi olarak tarafımıza müjdeli izin haberinin verilmesini bekliyoruz" dedi.

Sağlık çalışanları için hassas talep

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