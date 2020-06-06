Sahaya giren Youtuber’un 3 yıl hapsi isteniyor!

Video paylaşım sitesi Youtube da “Deli mi ne?” kanalının sahibi olan ve yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, Beşiktaş Vadafone Park Stadyumu’nda 14 Ağustos 2019 tarihinde oynanan Liverpool-Chelsea maçının 14. dakikasında sahaya atladı. Daha sonra güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Sahaya atladı sırada üzerinde küfür yazılı tişört bulunan Yılmaz bu hareketiyle büyük tepki çekmişti.



Maçın heyecanıyla atladığını söyledi



Olayın ardından Yılmaz ve o anlarda onu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 3 arkadaşı gözaltına alınarak adliyeye çıkarılıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Yılmaz ifadesinde, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak önce gol sevinci yaşadığını ardından da kaleye doğru koştuğunu söylemişti.



3 yıl hapsi isteniyor



Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı hazırladığı iddianamede Yılmaz’ın, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 16. maddesinde yer alan “yasak alanlara girme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istendi. Diğer 3 kişi hakkında da suça iştirakten aynı ceza istendi.