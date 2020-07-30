Şampiyon Juventus, Cagliari'ye kaybetti!

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 37. haftasında, ligi şampiyon bitirmeyi garantileyen Juventus, deplasmanda Cagliari'ye 2-0 yenildi.

Cagliari’deki Sardegna Arena’da oynanan maçın 8. dakikasında ev sahibi ekip, Luca Gagliano ile 1-0 öne geçti.

Devre bitmeden bir gol daha bulan Cagliari, 45 2. dakikada Giovanni Simeone ile skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı bu sonuçla ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı. Konuk Juventus, yüzde 66 topla oynama yüzdesine sahip olduğu ve 34 şut çektiği karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla, 83 puanlı şampiyon Juventus, ligde bu sezonki 6'ncı mağlubiyetini almış oldu.

Ev sahibi Cagliari ise bu galibiyetle puanını 45'e yükselterek puan tablosunda 13. sırada yer aldı.

Serie A'da 2019-2020 sezonu, 1-2 Ağustos'ta oynanacak 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Juventus'un Cagliari'ye Attığı En İyi Beş Gol