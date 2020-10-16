Şampiyon şehir maziyi arıyor

CELAL UMUT EREN

Yeşil-beyazlılar 2009-10 sezonunda Süper Lig zaferini aldıktan sonra Avrupa sahnesini de gördü, alt lige düşmenin acısını da çekti. Ancak 2018’den beri bir türlü toparlanamayan Timsah, şehrinin desteğini bekliyor, ‘Yeniden Zirve’ parolası ve Vakıfköy’den yetişen gençleriyle onur mücadelesi veriyor.

Türk futbolunda Bursaspor, yepyeni bir sayfa açmış ve geleceğe yön vermişti. 2009-10 sezonunda Süper Lig tarihinin 5. şampiyonu olma başarısını elde eden yeşil-beyazlılar artık o günlerden uzakta duruyor.

Merhum başkan İbrahim Yazıcı’nın vizyonu ve liderliğinde 2010’da Şampiyonlar Ligi sahnesinde ilk kez bir Anadolu takımı boy gösteriyordu. Tribünlerde de Teksas’ın önderliğinde Türkiye’de gıpta ile izlenen Timsah, tarihi yeniden yazıyordu.

Dile kolay üst üste tam 5 sene Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Bursaspor, 2015 sonrası adım adım eridi. Şenol Güneş yönetiminde 2014-15 sezonunda Türkiye Kupası’ndaki final ve ligde ilk 7 sırada yer alan Timsah, bir anda yanlış transfer politikalarının kurbanı oldu.

Yeni açılan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı modern görünümü ve Borussia Dortmund’un evini andıran kale arkasıyla ‘Yeşil Duvar’ görüntüsü kazansa da istenen başarılar gelmedi. 2018’de Pablo Martin Batalla’nın vedası ve açılış maçındaki 4-2’lik Trabzonspor galibiyeti dışında istenen sonuçlar alınamadı. Recep Bölükbaşı, Ali Ay ve Mesut Mestan yönetimlerinde başarıdan uzak kalan Bursaspor, bu sezon Erkan Kamat yönetiminde bu sezon gençlerle yola çıktı. Transfer tahtasının kapalı olması ve 6 milyon euroya yaklaşan acil para ihtiyacı yeşil-beyazlıları zora sokuyor.

Başkan Erkan Kamat ve yönetim, ekonomik konularda sıkıntılar çekerken, futbol takımı Süper Lig’e geri dönmek istiyor. Geçen sezon play-off yarı finalinde Adana Demirspor’a elenerek kriz yaşayan Timsah, bu sezon genç bir kadroyla yola çıkmak zorunda kaldı.

1986’da Türkiye Kupası, 1971 ve 1992’de Başbakanlık Kupası ile 2010’daki Süper Lig şampiyonlukları kulüp müzesinde en güzel yerde duruyor, bu buhranlı günlerin bitmesi için teknik direktör Mustafa Er ve gençlere rehberlik ediyor.

Çekirge’den Avrupa’ya

Futboldaki 2010 şampiyonluğu Bursa’nın gurur madalyası olsa da son yıllarda potada dev adımlar geldi. 2014’te Çekirge Spor Salonu’nda başlayan macera, 2020 yılında Avrupa sevinciyle perçinlendi.

Bursa şehri denildiğinde akla sadece futbol takımı gelse de artık bu durum son yıllarda değişiyor. Futbolda yaşanan düşüşe karşın basketboldaki dev atılım tüm Türkiye’nin dikkatini çekiyor. Yeşil-beyazlılar, 2014’te kurulan basketbol şubesini 6 yılda bambaşka bir seviyeye taşıdı.

6 yıl önce Bursa’da Çekirge Spor Salonu’nda kurulan Potanın Timsahları, bu sezon ülkemizi Avrupa’da temsil ediyor. EUROCUP’ta boy gösterme hakkı kazanan Bursaspor, Frutti Extra’nın sponsorluğu ve şube başkanı Sezer Sezgin ile beraber herkese örnek olacak bir proje kurdu.

Kurulduktan sadece 5 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Bursaspor Basketbol Takımı, geçen sezon koronavirüs pandemisiyle yarıda kalan ligde takdir toplayan bir performans gösterdi. Başantrenör Serkan Erdoğan, bu sezon bayrağı Tutku Açık’a devretti.

İdari Menajer Nedim Yücel’in de deneyimiyle takım bu sezon doğru bir transfer politikası uyguladı. Adeta futbol takımının tam tersi bir şekilde işler hep doğru gitti. Başkan Sezer Sezgin’in deyimiyle, “Çekirge’de başlayan yolculuk önce Süper Lig’e şimdi de Avrupa’ya uzandı.”

Unutulur mu hiç NEJAT BİYEDİÇ

Bursaspor tribünleri ve Bursa şehrinde herkesin çok sevdiği Nejat Biyediç vefatının üstünden 9 sene geçmesine karşın hiç unutulmadı. Futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet eden Biyediç, Türk futbolunun ilk İmparatoru olarak tanındı.

Türk futbolunda ilk kez ‘İmparator’ yakıştırmasını alan isim Nejat Biyediç halen daha Bursa şehri ve Bursaspor için bir efsane olarak görülüyor. 15 Ağustos 2011’de üzücü bir hastalık nedeniyle vefat eden Biyediç, tüm Bursa’yı yasa boğdu.

Futbolculuğu ve teknik direktörlüğüyle Bursaspor’a unutulmaz başarılar kazandıran ‘İmparator’ kulübün simgeleri arasında yer alıyor.

‘Unuturlu mu hiç, Nejat Biyediç’ sloganı tüm Bursa’da bugünün küçük çocukları tarafından bile biliniyor. Oğuz Çetin ve Fatih Terim gibi isimlerden önce Türk futbolunda ‘İmparator’ olarak bilinen Nejat Biyediç, 1995-96’daki tarihe geçen Inter Toto Kupası maçlarında da takımın başındaydı.

1986-1991 arası Bursaspor’da forma giyen ve 125 maçta 41 gol atan unutulmaz efsane, teknik direktör olarak bilhassa 2001-02 sezonundaki 5-0’lık Galatasaray galibiyetiyle de anılır.

Ünlü aktör Zafer Algöz, ‘Sadece Bursaspor’ kanalında tüm Bursasporlulara Nejat Biyediç’i şöyle anlatıyor: “Benim dönemimde futbolda sadece bir kişiye İmparator dendiğini duydum. Nejat Biyediç’ti İmparator.. Nejat Biyediç Bursaspor’a santrfor olarak geldi. 2 sene santrfor oynadı, 2 sene orta saha oynadı, 2 sene de defansın ortasında oynadı. 30-40 metreden muhteşem topa vururdu, hem sol ayağı hem de sağ ayağıyla. Bazuka gibi şut atardı adam hiç gerilmeden. Kafa vuruşları, asisti, oyunu tek başına domine etmesi, rakibe presi, müthiş inanılmaz bir futbolcuydu Nejat Biyediç.”

Galatasaray galibiyetiyle de anılır.

Ünlü aktör Zafer Algöz, ‘Sadece Bursaspor’ kanalında tüm Bursasporlulara Nejat Biyediç’i şöyle anlatıyor: “Benim dönemimde futbolda sadece bir kişiye İmparator dendiğini duydum. Nejat Biyediç’ti İmparator.. Nejat Biyediç Bursaspor’a santrfor olarak geldi. 2 sene santrfor oynadı, 2 sene orta saha oynadı, 2 sene de defansın ortasında oynadı. 30-40 metreden muhteşem topa vururdu, hem sol ayağı hem de sağ ayağıyla. Bazuka gibi şut atardı adam hiç gerilmeden. Kafa vuruşları, asisti, oyunu tek başına domine etmesi, rakibe presi, müthiş inanılmaz bir futbolcuydu Nejat Biyediç.”

Bursa’nın lokomotifi: TOFAŞ

Bursa şehrinde basketbol dendiği zaman akıllara ilk gelen kulüp hiç kuşkusuz Tofaş Basketbol oluyor. 1974’ten bu yana faaliyetlerini sürdüren Bursa temsilcisi, 1999 ve 2000’de üst üste 2 şampiyonluğuyla ses getirmişti.

O dönem Mehmet Okur, Steven Rogers, Şemsettin Baş, Serkan Erdoğan, Alper Yılmaz, Cüneyt Erden, David Rivers, Rashard Griffith ve Slaven Rimac gibi unutulmaz isimleriyle fırtına gibi esen lacivert-beyazlılar, 2 kez de Türkiye Kupası’na uzanmıştı.

İstanbul’daki Efes ve Ülker baskınlığını da bitiren Tofaş, Bursa şehrine büyük gurur yaşatmıştı. 2015-16’da Orhun Ene liderliğinde tekrar yükselişe geçen ve Süper Lig’e geri dönen Tofaş, yıllarca Bursa’yı hem Türkiye hem de Avrupa’da gururla temsil etti.

Kimse yokken TEKSAS vardı

Bursa ve Bursaspor dendiğinde akıllara bir de efsane Teksas grubu gelir. 1966-67 sezonundaki meşhur Zonguldakspor deplasmanından bu yana tribünlerde olan Teksas’ın ünü Türkiye’yi de aştı. Uganda’ya yapılan sosyal yardımlar, Kızılay’a verdikleri destek ve şehirde sıkıntıdaki herkese el uzatmalarıyla hep çok sevildiler. Öte yandan tribünlerde, ‘Kimse yokken Teksas vardı’ ve ‘Teslim olmadan geçti Elli Sene’ pankartlarıyla da ses getirdiler.

‘İkinci Şampiyonlar Vakıfköy’den Çıkacak’

Yeşil-beyazlı kulübün tarihinde Vakıfköy Tesisleri büyük önem taşıyor. Şu anda ismi Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri olarak geçen bu futbol yuvası, Türk futboluna çok önemli yıldızlar kazandırdı.

2009-10 sezonunda kazanılan şampiyonlukta kadroda yer alan Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Serdar Aziz, Ozan İpek gibi isimler Vakıfköy’ün suyunu içmiş oyunculardı. Vakıfköy’de de dev bir bayrakta ‘2. Şampiyonlar Vakıfköy’den Çıkacak’ yazısı hemen dikkat çeker.

Öte yandan son dönemde yetişen ve Avrupa’ya açılan Enes Ünal ile Ertuğrul Ersoy da gençler için ilham kaynağı. Her ne kadar ekonomik sıkıntılardan dolayı son dönemde istenen yatırımlar yapılamasa da bu sezonki kadronun oluşması tamamen altyapı sayesinde geldi.

Bu gençler çok başka

Geçen sezon çok istediği Süper Lig’e dönemeyen Bursaspor, 2020-21 sezonuna kısıtlı imkanlarla girdi. Ancak buna karşın kadrodaki gençler adeta göz kamaştırıyor. Hepsi Vakıfköy’den yetişen bu gençler, performanslarıyla şimdiden tam not aldı.

Pahalı transferler yerine altyapıdaki yıldızlarıyla devam etmek isteyen Bursaspor tribünleri birçok özel isme sahip olduklarını düşünüyor. Ali Akman, Vefa Temel, Çağatay Yılmaz, Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, kaleci Ataberk Dadakdeniz gibi isimler gelecek için umut veriyor.

Özellikle 2. haftada deplasmanda 2-0 kazanılan Altınordu maçında Burak Kapacak, Vefa Temel ve Ali Akman’ın üstün performansı ile skora katkısı yeşil-beyazlı camiada yüzleri fazlasıyla güldürdü.

Tarihi başarılar

- 2009-10 Süper Lig şampiyonluğu

- 1986 Türkiye Kupası

- 1971 ve 1992 Başbakanlık Kupaları

İbrahim Yazıcı büyük başkan

Bursaspor tarihinin şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı, yıllar geçse de asla unutulmuyor. 7 Mayıs 2013’te üzücü vefatıyla tüm şehri yasa boğan Başkan Yazıcı, halen daha kalplerde yaşıyor. Özlüce Tesisleri’nin adı İbrahim Yazıcı Tesisleri olarak değişse de en büyük hayal yeni stada efsane başkanın isminin verilmesi.

Efsaneler ölmez şekil değiştirir

Kulüp ve şehir tarihinde birçok efsane isim yer aldı. Bursaspor’un 1963 yılından bu yana kadrolarında önemli futbolcular, teknik direktörler, başkanlar yer aldı. Baba Müfit, Mesut Şen, Ersel Altıparmak, Rasim Kara, Deli Vahit (Vahit Kol), Sedat Özden (Sedat 3), Nejat Biyediç, Elvir Baliç, Mususi, Okan Yılmaz, Ercüment Şahin ve niceleri 90’lı yıllara damga vurdu. 2000’lerde İbrahim Yazıcı ile beraber büyüyen Bursaspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Ivan Ergiç, Pablo Martin Batalla, Fernando Belluschi, Dimitar Ivankov, Ömer Erdoğan, Sercan Yıldırım gibi isimler geldi.

Timsahın mucidi Majid Mususi

Bursaspor denildiği zaman akıllara hemen Timsah simgesi geliyor. 1963 yılında kurulan Bursaspor yıllarca ‘Yeşil İnciler’ olarak tanındı. Ancak 1995-96 sezonundaki müthiş UEFA Inter Toto Kupası döneminde Majid Mususi ezberleri bozdu.

Attığı gollerden sonra Timsah sevinciyle akıllarda yer edinen Ugandalı forvet, böylece yeşil-beyazlılara yeni bir simge kazandırdı. Elvir Baliç ve Ercüment Şahin ile hücum hattında müthiş bir uyum yakalayan Mususi, Bursaspor’da çok sevildi.

13 Aralık 2005’te hayatını kaybeden ünlü forvet, Uganda’da bile Bursaspor aşkını yaymış, yaşatmıştı.