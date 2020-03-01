Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Ertuğrul Sağlam'ın Samsunspor'u bir virajı daha geçti. Kırmızı beyazlı ekip sahasında İnegölspor'u da 4-1 yenerek en yakın rakibi Manisa FK ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Samsunspor kalan 8 maçta 5 galibiyet aldığı takdirde TFF 1. Lig'e yükselecek.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Önsal xx, Suat Güz xx, Mehmet Akıncık xx

Samsunspor: Nurullah xxx, Caner xxx, Yalçın Kılınç xx, Veli Çetin xxx, Gökhan Meral xxx, Ercan Yazıcı xxx, İlyas Kubilay x (Bahattin dk. 66 xx), Oğuz Gürbulak xx, Burak Çalık xxx, Guido xxx (Halil İbrahim dk. 70 x), Atabey Çiçek xx (Erkam dk. 89 ?)

İnegölspor: Şener Özcan x, Gökhan Kurumuş x, Enes Bayır x, Abdullah x, Bilal Özdemir x, Tayfun Pektürk x, Batuhan Salman x, Selimcan x (Cumhur dk. 35 x), Hacı Mustafa xx, Cengiz Ötkün xx (Görkem dk. 83 ?), Ahmet Şahin x (Raif dk. 89 ?)

Goller: Guido (dk. 6 ve 28), Burak (dk. 31), Bahatin (dk. 86) (Samsunspor), Cengiz (dk. 23) (İnegölspor)

Sarı kartlar: Ahmet Şahin, Enes (İnegölspor)

Karşınızda Juventus'lu Cuadrado...