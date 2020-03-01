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01.03.2020 - 16:11 | | Fanatik

Mustafa Yumlu: İdlib'e gitmek istiyorum

Yukatel Denizlispor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Mustafa Yumlu, İdlib şehitlerine göndermede bulundu ve "İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Kefenimi giydim, bekliyorum" dedi.

Mustafa Yumlu: İdlib'e gitmek istiyorum

Yukatel Denizlispor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçın ilk golünü atan Mustafa Yumlu, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Futbol konuşmak istemediğini dile getiren Mustafa Yumlu sözlerine Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözünden alıntı yaparak başlarken, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.' Biz böyle bir milletiz" dedi.

Tecrübeli savunmacının duygulandığı görülürken, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Yumlu: İdlibe gitmek istiyorum

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