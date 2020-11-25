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Haberler1.Lig Haberleri Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
25.11.2020 - 15:02 | |   SAMSUN (AA)

Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Zoom" uygulaması üzerinden düzenlediği basın toplantısında, sezon başından beri Kovid-19 ile mücadele ettiklerini belirtti. Hafta başı yapılan Kovid-19 testleri sonucunda bir oyuncularında daha pozitif vakaya rastlandığını aktaran Aztopal, "Son kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan oyucumuz ile birlikte bu sezon 17 futbolcumuz bu salgına yakalanmış oldu. Bütün tedbirleri almamıza rağmen bunların hepsi bir anda olmasa da bu salgından en fazla etkilenen takımlardan biri olduk." ifadelerini kullandı.

Aztopal, Kovid-19'a yakalanan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın son yapılan testinin negatif olduğunu belirterek, "Teknik direktörümüz izolasyon süreci devam ettiği için Tuzlaspor maçında takımın başında yer almayacak. Ayrıca kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım ve başkan yardımcımız Mustafa Erkanat'ın tedavileri hastanede devam ediyor. Durumları iyi ancak kontrol amaçlı hastanede tedavileri sürüyor." diye konuştu.

Samsunsporda bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı


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