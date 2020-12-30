Samsunspor'da hedef 3 puan

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu sahalarında oynayacakları Adanaspor maçını değerlendirdi.

Yılın son karşılaşmasını güzel bir şekilde, kayıpsız geçtiklerini belirten Sağlam, "Artık tüm motivasyonumuzu, konsantrasyonumuzu tam anlamıyla yoğunlaştırdığımız iş, 2021 yılının ilk karşılaşması olan Adanaspor maçını kazanmak. Son maçı da kazanarak ilk devreye nokta koymak istiyoruz. Bu moralin yanı sıra 24 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı öncesi yapacağımız takviyeler ile aradaki dönemi en iyi şekilde geçirerek, bizi Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu tamamlayıp ikinci yarıya başlamanın hazırlıklarını yapacağız." diye konuştu.

Futbolcularla görüştüklerini aktaran Sağlam, şöyle devam etti:

"Bizim için en önemli iş, Adanaspor maçını kazanmak. Futbolcularla da konuşuyoruz. Onları bu maça motive etmeye çalışıyoruz. Karşılaşmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok ama paylaşıyoruz. Puan kaybına tahammülümüz yok. Geçen hafta sakatlarımızın dışında kart cezası bulunan oyuncularımız vardı. Bu hafta Ferhat Çulcuoğlu sarı kart cezalısı. Kerem Can Akyüz ve Vukan Savicevic'in ise kart cezası bitti. Nadir Çiftçi, bugün düz koşulara başladı. Yarın da tekrar sahadaki testlerini yapacağız. Hafta sonuna yetişme şansı var. Birkaç gün daha kendisini deneyeceğiz."

Sağlam, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi vererek, "Beypiliç Boluspor'un futbolcusu Melih Okutan, beğendiğimiz bir oyuncu. Transferiyle alakalı henüz bir gelişme yok. Birkaç Süper Lig takımının ilgilendiğini biliyoruz. Herhangi bir gelişme olduğunda kamuoyu ile paylaşırız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, ligin 17. haftasında 3 Ocak Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Hafif sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi, takımdan ayrı koştu. Tedavisi ülkesinde süren Tomane ise antrenmana katılmadı.