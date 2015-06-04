Şan: Aykut Kocaman'ı bırakmayız

Torku Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın takımın başında kalmasını istediğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı arasında federasyonun Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen iyi niyet anlaşmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan başkan Şan, Kocaman ile 1 yıllık sözleşmeleri bulunduğunu anımsatarak, "Yeni sezonun planlamasını hocamızla yaptık. Konyaspor'un gündeminde böyle bir şey yok. Yeni tesislerimiz gündemde. Kulüp binasını stadyuma taşıyacağız. Scout ekibimizin izlediği futbolcular var. Şu anda onların transferiyle ilgileniyoruz" diye konuştu.

Kocaman'ın Anadolu kulüpleri açısından çok değerli ve kaliteli bir teknik adam olduğunu kaydeden Şan, transfer dönemlerinde bu tür gündemlerin olabildiğini belirtti.

Aykut Kocaman tarafından böyle bir istek olması durumunda nasıl davranacaklarıyla ilgili de Şan, "Ben Konyaspor'da devam etmesini istiyorum. Kulüpten (Fenerbahçe Kulübü) resmi bir şey gelmedi. Fenerbahçe delegesi olduğu ve o ortamlarda bulunduğu için biraz gündeme geldi. Konyaspor'da devam edeceğini düşünüyorum. Öyle bir şey gündemimizde yok, Aykut hocanın da gündeminde yok" şeklinde ifadeler kullandı.

"Süper Lig AŞ bir dönüm noktası"

Ahmet Şan, Süper Lig AŞ projesinin Türk futbolu için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bu konunun 2005 ve 2006 yıllarında da görüşüldüğünü fakat çalışma yapılmadığını aktaran Şan, bunun için fedakarlık yapan Yıldırım Demirören başkanlığındaki Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Türk futbolunda bir dönüm noktasındayız. Yasal düzenlemeler de şart. İnşallah yeni meclisimiz yasal düzenlemeleri yapar ve kulüpler olarak bundan kazançlı çıkarız. UEFA'nın mali açıdan olmazsa olmazı, bir çok yaptırımlar var. Konyaspor olarak belli bir borcumuz var ama bazı kulüplerin çok fazla borcu mevcut. Bunlar açısından inşallah kurtuluş vesilesi olur. Yalnız bundan sonra daha disiplinli bütçeler yapılmak kaydıyla."