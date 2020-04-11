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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Sanal bilet çılgınlığı!
11.04.2020 - 07:00 |

Sanal bilet çılgınlığı!

Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, lig maçlarında seyirci alınmayacağı için sanal biletler çıkarttı. Şu ana kadar bin adedi sattı.

Sanal bilet çılgınlığı!

ONUR DİNÇER


Sanal taraftar çılgınlığı Belarus’tan Bundesliga’ya sıçradı. Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, mayıs ayında başlayacak lig maçlarında seyirci alınmayacağı için ilginç bir çözüm buldu. Sanal biletler çıkaran Alman kulübü tanesi 19 euro olan biletlerden şu ana kadar bin adedi sattı.

Tribüne görseller
Borussia Park’ta kuzey kale arkası tribününe bilet sahiplerinin karton görselleri yerleştirilmeye başladı. Biletli taraftarlar istedikleri fotoğraflarını seçmelerinin ardından bu fotoğraflar, grafik tasarımcılar tarafından elden geçirilerek tribünde konuşlandırılacak görsele dönüştürülüyor. 

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