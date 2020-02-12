Şansal Büyüka: Lucescu Beşiktaş'a milyonlarca euro para kazandırır

ŞANSAL BÜYÜKA İLE DOBRA DOBRA

Süper Lig’in 50 yılı aşkın tarihi ilk kez 7 takımlı bir şampiyonluk yarışına tanıklık ediyor. Üstelik bitime 13 hafta gibi uzun bir zaman varken, şampiyon adayı 7 takım defalarca birbirleriyle oynayacakken, en öndeki aday ile en gerideki aday arasında sadece 3-5 puan fark varken, doğal olarak hesap yapılıyor.

Kadro kalitesine ve derinliğine bakılıyor, fikstür avantajı var mı yok mu tartışılıyor, bir sonuç çıkarılmaya çalışılıyor. Ama ligin 21. haftasında “Kara Cumartesi”yi, yani;

- Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında Hüseyin Göçek’i...

- Beşiktaş-Gaziantep maçında Alper Ulusoy’u...

- Fenerbahçe-Alanya maçında Ümit Öztürk’ü...

- Bu üç maçın VAR hakemlerini...

- Ve bir gün sonra Sivasspor-Başakşehir maçında hakem Halis Özkahya ve VAR hakemini gördükten sonra…

Sorarım; zirve yarışında son sözü kim söyler: Takımlar mı, hakemler mi?

Bu maçlarda öyle pozisyonlar yarattılar ki, öyle pozisyonlara gözlerini kapattılar ki, hakemliğin “olağan akışına” çok ciddi, hatta çok ağır bir darbe indirdiler.

Hakeme ve futbol düzenine “güven” duygusu sıfıra inmişken, artık iş toplumun gözünde “planlı, maksatlı” noktasına gelmişken, “Olağan hakem hatalarının” dışına çıktılar. Hatta hakem kararlarının standardını yerle bir edip, “Ona başka, buna başka” çaldılar.

Ne dersiniz, şampiyonluk yarışında son düdüğü kim çalar; hakem mi, aday takımlardan biri mi?

Tokat’a uzun bir dinlenme!

Yazıları yazarken duydum, araştırdım, haber doğru... MHK, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yazılı onayını alarak Fenerbahçe- Alanya maçının VAR kayıtlarını dinlemiş, VAR hakemi Serkan Tokat’ı çok ciddi hatalı bulmuş. Tokat’ı çok uzun bir dinlenme dönemi bekliyor.

Sana çalmazlar senden çalarlar

- Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay, “Bu sezon lehimize bir penaltı bile çalmadılar” diye adeta ağladı. Ağlama Hocam... Ağan yoksa, paşan yoksa sana “çalmazlar” senden “çalarlar...”

- Her şeyi gördüm, böylesini hiç görmedim. Sivas maçının son dakikalarında Başakşehirli Clichy, ceza alanı içinde bir tehlikeyi önlemeye çalışırken “postacı” gibi topu koltuğunun altında metrelerce taşıdı. Penaltı var mı yok mu bilemem ama bu pozisyonda VAR devrede yoktu.

- Sivasspor’da Fernando sakatlıktan kurtulup döndü, bu defa Emre Kılınç oynamadı. Sonra Fernando da yeniden sakatlanıp çıktı. Sivasspor’un sakat ve cezalar yüzünden ilk on bir konusunda iki yakası bir araya gelmiyor; yazık...

- Başakşehir’in hocası Okan Buruk, “Çok basit bir gol yedik” dedi. Okan Hoca’nın “basit” dediği Sivassporlu Yatabare’nin kafa golü, tartışmasız haftanın iyi, hatta en güzel gollerinden biriydi.

Biz yıkmaya, Avrupalı yapmaya...

Beşiktaş’ta özellikle son dönemlerde dikiş tutturamayıp Hollanda Ligi’ne giden Oğuzhan Özyakup, “futbola döndüm” demiş. Doğrudur... Bizim futbol dünyamızın havası, suyu, düzeni herkesi bozuyor. Yerlisini de yabancısını da... Burada dağılanlar, Avrupa’da toparlanıyor. Çünkü biz “yıkmaya”, Avrupalı “yapmaya” çalışıyor.

Lucescu çok para kazandırır

Lucescu - Sergen Yalçın birlikteliğinden, Beşiktaş’ın huzuruna çomak sokmaya çalışacak olanlar hiç heveslenmesin. Lucescu bu yaştan sonra Sergen Yalçın’ın işine karışmaz. Bunu açıkladı zaten... Sergen Yalçın da karıştırtmaz.

Lucescu, “Futbol aklı” olarak Beşiktaş için iyi bir seçim... Saha sonuçları çok iyi olmasa bile milli takımın “radikal” gençleşmesinde temeli Lucescu’nun attığı unutulmasın.

Parasızlığın zirve yaptığı bir ortamda Lucescu’nun, “gezerek-izleyerek” yeni gençler yakalaması, hem Sergen Yalçın’ın işini kolaylaştırır hem de Beşiktaş’a milyonlarca euro para kazandırır.

Uğurcan Çakır devlerde oynar

Trabzonspor’da “çok büyük kaleci” olma yolunda önemli adımlar atan Uğurcan Çakır’a belli ki Avrupa’dan teklifler yağmur gibi yağacak. Zaten isteyenleri şimdiden kuyruğa girdi bile...

Uğurcan Çakır’ın sıradan bir Avrupa takımına gitmesine gönlüm razı olmaz. İçimden geçen bazı kulüpler var, çok iyi kalecileri olsa bile, Uğurcan Çakır’ın onlarla yarışacağını, hatta geçeceğini biliyorum.

Hangi takımlar onlar:

- PSG,

-Barcelona

- Real Madrid,

-Juventus

- Manchester United

- Dortmund

Kendi değerlerimizi hafife almayalım... Oynar Uğurcan...

Ayıkla pirincin taşını!

Ankaragücü’nün hocası Mustafa Reşit Akçay’ın, “Trabzonspor’un şampiyon olmasını isterim” diye açıklama yapması son derece doğal... Trabzonlu olan, Trabzon’da yaşayan, Trabzon’da teknik direktörlük yapan ve yıllarca Trabzonspor alt yapısında görev alan insan başka ne der ki?

Doğal olmayan şu; Akçay’ın çalıştırdığı Ankaragücü bu hafta Fenerbahçe ile, 29. haftada da Trabzonspor’la oynayacak. Böyle olunca gel de ayıkla pirincin taşını...

Altyapıların altına yaptınız!

Hafta içinde bir yerde okudum ama hatırlamıyorum. Dilerim doğru değildir. Türk futbolunun büyük kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray’da altyapı seçmelerine gitmiş, “Boyun kısa, senden kaleci olmaz” diye geri çevirmişler. Fenerbahçe altyapısının, “Bundan futbolcu olmaz” diye gönderdiği Merih Demiral da bugün dünyanın en önemli takımlarından Juventus’un savunma oyuncusu...

Özür dileyerek söylüyorum, kimse kusura bakmasın... Altyapıların “altına yaptınız”, üstünde oturuyorsunuz...

O sene bu sene

Trabzonspor’un hocası Hüseyin Çimşir, “Şampiyonluk içimde ukte kaldı, bu sevinci yaşamayı çok istiyorum” demiş. O sene bu sene hocam... O sevinci yaşayabilmek için tam da o sene bu sene...

İçmeyene zarar

9 Şubat “Dünya Sigara Bırakma Günü...” Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki aşırı duyarlılığına rağmen, sigara yasağına uyan da yok, bu yasağı uygulayan da...

Hadi yer tayini yapmayayım, “Sosyal alan” diyeyim. Her taraf kapalı, iki karış açık alan var, fırsat bu fırsat sigarayı, hatta puroyu tüttüren tüttürene...

Hatta kapalı alanlar... Bazı mekanlarda kül tablaları bile var. Bazen mekanın yetkilileri, “sigaraları söndürün” deyip masalardan “acil” kül tablalarını topluyorlar, biraz sonra “denetim”e gelenler içeri giriyor. Hadi girdiğiniz mekanda kül tablaları yok. Soluduğunuz havada sigara kokusu, hatta sigara bulutu yok mu? Denetime gelenlere göre yok... Tam bir danışıklı dövüş...

Sigara içmeseniz de bu ortamlarda bir yararı yok... Bütün duman sizin ciğerlerinizde... İçen değil, adeta içmeyen zehirleniyor. Sanki bacasına filtre takılmayan termik santrallerin havasını soluyoruz.

Şu hakkı da teslim etmeliyim; sayıları çok az olsa bile bu yasağa uyan, hatta açık alanında bile sigara içirtmeyen yerler var. O mekanlara teşekkür borçluyuz.

Kayyum olmadı, iyi oldu

Mahkeme, Galatasaray Yönetimi’ne “kayyum” atanmasını isteyen davayı reddetti. Galatasaray’ın içini çok iyi bilmem, hata yapmak istemem ama “iyi” oldu.

Galatasaray şampiyonluk yolunda gaza basmışken, her şeye rağmen işler diğer kulüplere oranla daha iyi giderken, genel kurula az bir zaman kalmışken, kulübün yoluna “taş” koymak gibi bir şeydi bu kayyum işi...

Galatasaray’ın sözleşmesini askıya aldığı Japon oyuncu Nagatomo, “Sadece antrenmana çıkarak bu parayı almak istemem. En kısa sürede kulüp bulup gideceğim” dedi. Nagatomo’nun “almak istemediği” para, tam 1 milyon euro... Milliyet bu haberi kullanırken ne güzel, ne anlamlı başlık atmış: Japon Asaleti...

Antalyalılar darbe vurdu

Fenerbahçe hakem kararlarına ve yarışın “adil” olmadığı gerekçesiyle isyan ediyor. Elbette haklı olduğu çok yer var. Ancak işin bir başka boyutuna da bakmak lazım...

Fenerbahçe’nin Antalya ve ilçesi Alanya ile oynadığı maçların sonuçlarına bakalım.

- Alanya-F.Bahçe: 3-1

- FBahçe-Antalya: 0-1

- F.Bahçe - Alanya: 1-1

Fenerbahçe, Antalya ve şampiyonluk mücadelesi yapan ilçesi Alanyaspor’la oynadığı toplam 3 maçtaki 9 puanın ancak 1 puanını alabildi. Fenerbahçe, bu üç maçta kaybettiği 8 puanın 5’ni Kadıköy’de verdi.

Bu hasarın boyutları, hakemlerin verdiği hasarlardan daha az değil... Hatta daha da fazla...

Harika Slimani!

Ajansspor’da okudum. Fenerbahçe’de dikiş tutturamayan Slimani, Monaco’da 15 maçta 8 gol 7 asist ile oynuyor. Hocası Robert Moreno, Slimani için “O harika bir futbolcu” demiş. Allahım, aklımızı sen koru...

Fenerbahçe dikkat etsin

Ankaragücü’nün yepyeni kadrosu, Malatya deplasmanında yepyeni bir futbol oynadı. Çok çabuk, çok etkiliydiler. Fenerbahçe bu hafta Ankaragücü deplasmanında... Karşısında farklı bir takım bulacak. Üstelik büyük ihtimalle buzlu bir zeminde oynayacak. Fenerbahçe dikkat etsin, bu rakip önünde ve bu zeminde “patinaj” çekmesin.

Bu haftanın ‘0’ çekenleri

- Serkan Tokat

- Hüseyin Göçek

- Alper Ulusoy

- Ümit Öztürk

HAFTANIN TOP 5 GOLÜ

1. Yatabare (Sivas)

2. Lens (Beşiktaş)

3. Boateng (Beşiktaş)

4. Orgill (Ankaragücü)

5. Nwakaeme (Trabzon)



