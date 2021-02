Şansal Büyüka: Sergen Yalçın hem haklı, hem haksız

ŞANSAL BÜYÜKA İLE DOBRA DOBRA

SERGEN YALÇIN HAKLI: Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın’ın Antalya maçı sonrası, “Yere yatan kalkmıyor” isyanına süper hak veriyorum. Ancak bu sadece Antalya’nın değil, Türk futbolunun kanayan yarası... Bırakın büyük maçları, takımların kendi aralarındaki maçlarda bile avantajlı olan tarafın futbolcuları her fırsatta yatıyorlar, kalkmıyorlar. Özellikle maçların ikinci yarıları neredeyse oynanmıyor. Bu konuda feryat eden birkaç hoca, birkaç yazar var. Hepsi o... Herkes hayatından memnun...



SERGEN YALÇIN HAKSIZ: Sergen Hoca maç sonrası, “Hakem takdir haklarını rakip takıma kullandı” dedi. Buna hiç katılmıyorum ve inandırıcı bulmuyorum. Veysel çok haksız biçimde atılmışken, daha sonra önce Welinton, sonra Josef de Souza, rakiplerine Veysel’e oranla daha sert darbeler vurmuşken, bırakın kartı, faul bile almamışken, nasıl oluyor da hakem takdir hakkını rakipten yana kullanıyor.

Bunu anlamadım.

Türkiye turnesi!

Antalya’nın hocası Ersun Yanal, “Türkiye turnesine çıkan tiyatrocular gibi sabah-akşam maç yapıyoruz” dedi. Hocanın söylediği doğru... Ama kulüpler bunu, Süper Lig 21 takıma çıkarken, “evet” diye onay verirken düşüneceklerdi. Başkanların yanlış ve korkak kararlarının bedelini şimdi hocalar ve futbolcular ödüyor.

Veysel’in değil hakemin yanlışı

Antalya - Beşiktaş maçının devre arasında NTV’de Rıdvan Dilmen’i dinliyordum. Sevgili Rıdvan, “Veysel Sarı, sarı kartla oynuyor, ikinci yarıda ikinci sarıdan atılır” dedi. Rıdvan Hoca haklı çıktı. Veysel ikinci yarıda atıldı. Ama oyun gereği değil, hakem yanlışıyla atıldı.

22. haftanın sözü

Antalyaspor iki şut attıysa, bir şut da hakem attı. ERSUN YANAL

Beşiktaş kendi yanlışlarıyla...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Çebi, “Beşiktaş’ın önü kesilirse taş üstünde taş bırakmam” dedi. Başkan elbette kulübünün haklarını, çıkarlarını sonuna kadar koruyacak. Ancak bu ifadeleri, son Antalya maçı için kullandıysa, Beşiktaş bu maçta iki puanı hakem kararlarıyla değil, kendi yanlışlarıyla kaybetti.

Haftanın golleri

-Boupendza (Hatayspor)

- Borini (Karagümrük)

- Maglica (Kayseri)

- Gökdeniz (Antalya)

- Ahmet İldiz (Malatya)

Çok mu zor?

Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray, ara transfer dönemindeki transfer harcamalarının ve limitlere uygunluğunun açıklanmasını istiyorlar. TFF ara transferde alınan oyunculara lisans verdiğine göre ortada sakıncalı bir durum, daha doğrusu limit aşımı yok demektir. Kulüpleri konuşturacağınıza, kuşkular yaratacağınıza açıklasanıza şu transfer harcamalarını ve limit durumlarını... Bunu yapmak çok mu zor?

Sivas’ın iki yakası bir araya gelmedi

- Sivasspor’da stoper Appindangoye sakatlanmış ve 3-4 maç oynayamayacağı söylenmişti. Son Erzurumspor maçında da bu defa diğer stoper Caner sakatlandı. Takımın iki temel direği... Sivasspor’un bu sene bir türlü iki yakası bir araya gelemedi.

- Rizespor - Kasımpaşa maçı çok uzun süre golsüz geçtikten sonra son beş dakikada atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. Rize, “Nihayet attım, kazandım” derken, uzatma dakikalarında beraberlik golüne yakalandı.

-Galatasaray-Başakşehir maçında ulusal marşımız okunurken, kameralar futbolcuların yakın plan görüntülerini verdi. Baktım; Başakşehirli Crivelli’nin göbeği, bana yaklaşmış. Gözlerim beni yanıltmadıysa, aman dikkat Crivelli...

-Ünal Karaman ile Göztepe iyi oynuyor. Hatta hızlı oynuyor, ama bir türlü kazanamıyor. Son Malatya maçında da 2-1 öndeyken çok önemli bir pozisyonu kaçırmasa oyun 3-1 olacak ve maç kopacaktı. Atamadı, o top gitti, Malatya golü oldu, maç 2-2 bitti. Bir fırsat deyip geçmeyin, faturası ağır oluyor.

HAFTANIN...

ŞEREF KÜRSÜSÜ: Altay Bayındır (Fenerbahçe)

TAKIMI: Galatasaray, Karagümrük

TEKNİK DİREKTÖRÜ: Fatih Terim (Galatasaray), Şenol Can (Karagümrük)

FUTBOLCUSU: Muslera, Donk, Saracchi, Onyekuru (Galatasaray), Balkovec, Borini (Karagümrük), Djaniny (Trabzon), Serdar Aziz (Fenerbahçe), N’Diaye (Göztepe)

Gelen Jahoviç giden Jahoviç mi?

Göztepe, en verimli zamanında Jahoviç ile para konusunda anlaşamadı ve ayrıldılar. Jahoviç, son iki-üç yılı ve verimli zamanlarını Konya’da, Malatya’da, Antalya’da geçirip yeniden Göztepe’ye döndü. Umarım gelen Jahoviç, giden Jahoviç’i aratmaz.

Hocalar kadar yönetimler de suçlu

Süper Lig’de 22 hafta bitti, 18 hoca gitti. Neredeyse haftada bir hoca değişti. Bir maçta giden hoca var, 19 günde giden hoca var. İki ayı çıkartamayan hoca var. Say say bitmez...

Denizlispor, Erzurumspor, Kayserispor ve Kasımpaşa’ya hoca dayanmıyor. Meraktayım; bir maç dayanacağınız, iki ay dolmadan kovacağınız hocayı niye göreve getirirsiniz?

Kasımpaşa’da İrfan Buz bir maç kaldı, Erzurumspor’da Hüseyin Cimşir 19 gün... Kayseri’de Samet Aybaba sadece 49 gün kaldı. Süper Lig’de 10 çalıştırıcı sadece 100 günün altında görevde kalabildi.

Kasımpaşa’da Mehmet Altıparmak, deplasmanda, Trabzonspor’u 4-3 mağlup ettikleri maçın ertesi günü kapının önüne kondu.

Avrupa’nın 30 ligi arasında en fazla teknik direktör değişikliği bizim Süper Lig’de yaşandı. Ligde aynı takımda iki yılı geride bırakan tek hoca Galatasaray’da Fatih Terim...

Gelen-giden hocalardan artık futbolcuların başı dönüyor. Gelirken para, giderken para, kasaların dibi delindi. Her gelen hoca, yönetimin eline yeni bir transfer listesi tutuşturuyor.

Elbette başarısız hoca gider de, iki maçta, üç maçta hoca gider mi? Bu hocalara iki-üç aylık güveniniz varsa, niye göreve getirirsiniz, niye takımı teslim edersiniz? Hocalar kadar yönetimler de suçlu; bu kesin...

Giden hocalar

-Kayseri: Bayram Bektaş,

Samet Aybaba

-Trabzonspor: Eddie Newton

- Kasımpaşa: Mehmet Altıparmak, İrfan Buz

- G.Birliği: Mert Nobre,

Mustafa Kaplan

- A.Gücü: Fuat Çapa

-Denizli: Prosineçki,

Yalçın Koşukavak

- Erzurumspor: Mehmet Özdilek, Hüseyin Cimşir

-Antalya: Tamer Tuna

- G.Antep: Sumudica

- Rizespor: Stepjan Tomas

-Göztepe: İlhan Palut

-Başakşehir: Okan Buruk

- Konyaspor: Bülent Korkmaz



Üç ayda bir değişiklik!

İnternette gezinirken, “Denizli 24 haber.com” sitesinde okudum. Denizlispor Kulübü, 19 Haziran 2019 tarihinden, Yalçın Koşukavak’a kadar olan dönemde tam 93 günde bir hoca değiştirmiş. İnanılır gibi değil...

Yücel İldiz, Mehmet Özdilek, Bülent Uygun, Levent Kartop ve Prosineçki’nin ortalama çalışma süreleri 93 gün sürmüş. Sonrasında gelip giden Yalçın Koşukavak 93 gün bile kalamadı. Denizlispor şu anda ligin son sırasında... Bütün başarısızlık acaba sürekli gelip giden bu hocalarda mı? Yoksa başkan ve yönetimlerde mi?

Kırmızı doğruydu

Kayserisporlu Sapunaru, Alanya maçının ikinci yarısında, ikinci sarıdan kırmızıyı görünce kıyamet koptu. Kayserisporlu oyuncuların itirazı bitmedi, dinmedi. Niye anlamadım. Hakem, Sapunaru’ya ikinci sarıyı doğru verdi. Bu kadar doğru bir karar, bu kadar isyan çıkartır mı?

Rotasyon ölçüsü iyi ayarlanmalı

Alanyaspor’un son Kayserispor maçındaki on birine baktım, bir önceki haftanın en iyisi Salih Uçan kulübede, defansın sağlam adamı Juanfran kulübede, ele - avuca sığmayan Efecan kulübede... Hocalara hak veriyorum, yorgunluk zirve yaptı ama, rotasyon yaparken, ölçüyü iyi ayarlamak gerekmiyor mu?