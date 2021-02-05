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05.02.2021 - 16:38 |

Son dakika transfer haberi | İşte Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz teklifi

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve geleceği hala belirsiz olan milli futbolcu Dorukhan Toköz'e yapılacak teklif belli oldu...

Son dakika transfer haberi | İşte Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz teklifi
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Beşiktaş'ta uzun süredir sözleşmesiyle ilgili konular gündemde olan Dorukhan Toköz için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi verdiği özel röportajda önemli açıklamalar yaptı

"FENERBAHÇE'YE GİTMESİ RAHATSIZ EDER"
Çebi, "Kendisiyle uzlaştık, anlaştık. Menajeri araya girerek yurt dışında futbol oynama isteğini ön plana çıkardı. Dorukhan'ın önünde verdiğimiz teklif duruyor. O teklife imza atmak isterse atar, istemezse atmaz. Fenerbahçe'ye gitmesi beni rahatsız eder ama bu rahatsızlığın sonucunda 1 kuruş artırmam. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitiririz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam eder" ifadelerini kullandı.

DORUKHAN'A 7'DEN FAZLASI YOK!
Beşiktaş yönetimi aylar öncesinde başlattıkları Dorukhan görüşmelerinde başkanın da kararıyla son tekliflerini Aralık ayında iletti. Siyah-beyazlılar milli futbolcuya 7 milyon TL garanti ve maç başı ücreti olarak da 100 bin TL önerdi. Beşiktaş'ın bu rakamdan yukarı çıkmayacağı ve tekliften ödün vermeyeceği iletildi.

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