Fenerbahçe’yi bir saat mahkum oynadığı maçta, Samatta’nın golleri değil, kaleci Altay’ın elleri kurtardı. Caner’in ayağından seken topu Sabo boş kaleye vurmaya hazırlanırken mucize uzanışla o topu çalması, 2-2’yi getirebilecek penaltıyı kurtarması, Jimmy Durmaz’ın tam köşeye giden sert şutunu karşılaması, Fenerbahçe’yi galibiyete taşıdı.

Fenerbahçe’nin ilk yarım saatte önde basarak oyuna başlaması, golü bulması, sonrasında kontak kapatması, sanırım takımın fizik gücüyle çok yakından ilgili... Fenerbahçe’nin çok yenileri var, zamana her şeyden fazla ihtiyacı var. Böyle bir ortamda galibiyetle milli maç arasına girmesi, Fenerbahçe için adeta ilaç oldu.

Samatta iki muhteşem gol attı. Önce makas tabir ettiğimiz şık bir gol, sonra Sosa’nın asistinde müthiş yükselişi ve köşeye bıraktığı kafa vuruşu... Enner Valencia topla çok barışık, topla çok iyi ama maçın hiçbir dakikasında etkili yerlerde dolaşmadı.

Altay’dan sonra maçın adamı elbette Gustavo... Adam mendirek gibi... Rakibin azgın dalgalar gibi gelen atakları hep Gustavo’dan geri döndü. Ancak iki bek Gökhan ile Caner’in rakip ataklarda çok yalnız kaldığını söylemeliyiz. Gelen, yardıma koşan, kademeyi alan oyuncu yok.

Tolga’ya inanamadım... Takımın yorgunluktan canı çıkmış, oyuna sonradan girdi, diri ve iyi, buna rağmen feci kötü oynadı. Çok kritik yanlışlar yaptı. Erol Hoca, Tolga yerine başka alternatifler aramalı...

Karagümrük hem bireysel olarak, hem takım olarak çok iyi... Kulübün başında işi bilen başkan olunca, transfer mermileri boşa atılmıyor, hedef vuruluyor. Bu Karagümrük’ü yenebilmek çok kolay değil...

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun verdiği penaltılar için bir şey demem. Ayrıca sadece bu maç için değil, VAR’da dakikalarca incelenen pozisyonlara niye bu kadar kıyamet koparılır? Hakemin bir inisiyatifi yok mu?

Fenerbahçe’nin, Samatta’nın attığı kafa golü dışında akan oyunda pozisyon bulamayışı son derece dikkat çekici... Fenerbahçe eskisi gibi yürüyerek oynamıyor ama hızlı hücum anlamında henüz asla yeterli noktada değil... Hızlanmazsan, akan oyunda pozisyon bulman, gol atman bu kadar sıkıntıya giriyor. Hızlı, hızlı, daha hızlı... Günümüzün futbolunun vazgeçilmezi bu...

Henüz tam hazır değilsin. Maçın son bir saatini rakibe teslim ediyorsun.

Aleyhine iki penaltı var. Son 10-15 dakikayı bir eksik oynuyorsun. Buna rağmen kazanman, Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi bulman gibi... Fenerbahçe için bu galibiyet, bir galibiyetten çok daha fazlası... Gollerle değil, “ellerle” gelen bir galibiyetten çok daha fazlası...