- Günün ilk maçları, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi için yeni bir davetiye çıkarttı… Evinde kaybeden Sivasspor, Galatasaray’a “ben istemem, buyrun siz önden geçin“ dedi… Belki bundan, belki kupada Alanya’ya elenmenin hırsından Galatasaray maça iyi başladı…

- 40. dakikaya kadar Alanya‘nın Galatasaray kalesine gittiğini görmedim… Sadece Galatasaray ataklarını karşılamaya çalıştılar…

- Alanya ilk atağını, ilk yarının son dakikasında yaptı ve golü buldu… Efecan‘ın ortasında, Marcao o topa hamle yapmasına rağmen nasıl dokunamadı… O zaman Cisse‘ye golü atmak kaldı…

- İnanılması zor bir pozisyon… Maç 1-0 devam ederken, Linnes‘in getirip bıraktığı topta Adem Büyük ile boş kalenin arası iki metreydi… Adem’in eli - ayağı dolaştı, vuramadı…

- O top döndü, maç 2-0 oldu… Öyle bir savunma anlayışı ki, evlere şenlik… Seri topu kontrol edeyim derken Cisse‘nin önüne bıraktı… Donk o topa daha yakınken, Cisse geldi, geçti ve oyunu 2-0 yaptı…

- 21 gollü Sörloth‘u yere - göğe koyamadığımıza göre 22 gol atan Alanyalı Cisse‘yi nereye koyacağız…

- Adem Büyük uzatmanın son dakikasında Belhanda‘nın sıra dışı topunu da gol yapamasa, herhalde bu formayı bir daha zor görürdü…

- Koca Galatasaray takımı bu… Ne kadar eksik olursan ol, ilk yarı tek kale oynuyorsun, tek pozisyon bulamıyorsun… Bu da yetmiyor, 3 dakikada 2 gol yiyorsun, insaf…

- 35. dakikada Galatasaray lehine penaltı tartışması yaratan önemli bir pozisyon var. Ne VAR çağırdı, ne hakem gitme zahmetine katlandı… Bu sezon VAR kararları “adamına-takımına“ göre veriliyor… Belli ki bu sezon Galatasaray liste dışı…

- İkinci yarıda en ufak bir şey değişmedi… Gene Galatasaray tek kale oynadı, golleri gene Alanyaspor attı… Hem de ilk yarının son dakikalarında olduğu gibi, bu defa da ikinci yarının son dakikalarında...

- Galatasaraylıların gözünde Belhanda “kara listede“ ama Alanya maçında futbol adına hangi kalite varsa hepsi Belhanda‘dan geldi…

- Adem Büyük‘ün direkten dönen kafa şutu müthişti… Ah Adem ah… Yokluğunda Galatasaray neler kaybetti… Tut şu çeneni artık…

- Bakasetas, benim için bu ligin en değerli orta saha oyuncusu… Oynuyor, oynatıyor, gol atıyor… 9 golü var… Çoğu takımın santrforları bile bu sayıyı bulamadı…

- Maç, uzatması ile birlikte 95 dakika oynandı… 95 dakikanın 90 dakikasını Galatasaray oynadı… 5 dakikasını Alanya…

- Galatasaray doksan dakikada “delik kova“ ile değirmene su taşır gibiydi… Değirmene geldiğinde kovada tek damla su bile yoktu… Boşuna çırpınıp, yorulup durdu…

- Alanya ilk yarının son üç dakikasında, ikinci yarının son iki dakikasında hücuma çıktı, toplam 5 dakikada 4 gol attı…

- Galatasaraylılara “enseyi karatmayın, Şampiyonlar Ligi için halen umut var“ diyeceğim ama bu futbola, bu sonuçlara isyan kaçınılmaz...

- Lafı uzatmayalım; At binenin, kılıç kuşananın, maç gol atanın...