Galatasaray geçen sezon kupada Alanyaspor’a yenilerek elenmişti. Galatasaray bu sezon aynı filmi bir daha vizyona soktu. İstanbul’da kupa maçında gene yenildi, gene Alanya’ya elendi.

Galatasaray’ın en büyük hatası, en büyük gafleti, üç gün önce ligde yendiği Fenerbahçe ile dün akşam kupada karşılaştığı Alanya’nın futbolunu “benzer” sanması oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe’nin bu ligin kötü oynayan takımlarından biri, Alanya’nın bu ligin en iyi takımlarından bir olduğu gerçeğini, ancak ikinci yarının başında oyun 3-0’a gelince anladı.

Eee, geçmiş olsun... Galatasaray uyandığında atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmişti. Ne Üsküdar‘ı... Alanya‘ya giden uçak, pistten tekerlerini bile kesmiş, havalanmıştı.

Oyun 3-0‘a giderken maçın tek kahramanı (!) vardı; Marcao... Alanya‘nın ilk golünde bu ligin en ağır santrforlarından biri olan Babacar‘dan bir sağa-bir sola, bir sağa-bir sola seri çalımlar yedi, adeta başı döndü.

Marcao, ikinci golde, Salih Uçan gol vuruşunu yaparken, ayağını uzatmakta, topu karşılamakta geç kaldı. Salih’in şutu arka direkten ağlarla buluştu. Marcao hızını alamadı, ikinci yarının hemen başında bu defa Tayfur’a bir penaltı yaptı, oyun geldi 3-0‘a... Bu ligin en iyi, en yararlı stoperlerinden biri olan Marcao, en iyi Alanyalı futbolcudan daha iyi Alanyalı gibiydi...

Bu maçı, “Galatasaray mı kaybetti, Alanya mı kazandı” derseniz, Alanya kazandı. Oyun 3-0 gelene kadar Alanya oyunu iki yönlü mükemmel oynadı. Stoperlerde Caulker ve Tzavellas yokluğunda Fatih Aksoy mükemmel oynadı.Bu maçı, “Galatasaray mı kaybetti, Alanya mı kazandı” derseniz, Alanya kazandı. Oyun 3-0 gelene kadar Alanya oyunu iki yönlü mükemmel oynadı. Stoperlerde Caulker ve Tzavellas yokluğunda Fatih Aksoy mükemmel oynadı.Hele sağ kenarda Tayfur... Ele-avuca sığmayan Onyekuru’ya öyle bir kelepçe taktı ki, Onyekuru bir defa içeri giremedi, Mustafa‘nın ve diğer oyuncuların kafasına tek top indiremedi.Süper Lig‘i dikkatli izleyenler, zaten Salih Uçan‘ın bu sezon süper oynadığını çok iyi biliyorlar. Sağ önde Efecan, hem bek, hem açık gibi mücadele etti. Babacar gibi ağır bir adam bile Galatasaray yarı alanında “cirit“ attı.

Maç 3-0 olduğunda Alanya “Bu sonuç bana yeter” dedi, hatta fantazi sayılabilecek değişiklikler yaptı. Galatasaray ise ancak penaltı golü ile kendine gelip uyandı ama bu uyanış biraz erken (!) oldu.Maç 3-0 olduğunda Alanya “Bu sonuç bana yeter” dedi, hatta fantazi sayılabilecek değişiklikler yaptı. Galatasaray ise ancak penaltı golü ile kendine gelip uyandı ama bu uyanış biraz erken (!) oldu.Galatasaray’da yeni transfer Yedlin kenar hücumlarında iyi görünmesine rağmen, aynı fotoğrafı savunmada veremedi. Mustafa attığı gole rağmen, çok top alamadı, oyun olarak çok da öne çıkamadı.Galatasaray ‘ın son yarım saatte gelen “tek kale“ oyununda kaleci Marafona iyi hamleler yaptı. Galatasaray‘ın direkten dönen üç topundan ikisinin; biri kaleci Marafona‘dan , diğeri Antalya savunmasından direğe gittiği unutulmasın.

Abdulkadir Bitigen değişik bir hakem... Büyüklerin değirmenine su taşımıyor. Büyüklere şirin görünmek için “cila“ çekmiyor. Doğru-yanlış gördüğünü çalıyor. Bu maçın sonucunu hakemle bağdaştıran olursa yanlış yapar.

Kupanın yayıncısı olan ATV adına da üzüldüm. Bu ülkenin bir gerçeği var... Herhangi bir organizasyonda Galatasary ile Fenerbahçe yoksa, istediğin reyting de yok, istediğin reklam da...

Bu yazının konusu değil ama güncel olduğu için, noktayı öyle atayım. Küfürü ister Fenerbahçeli etsin ki, ettiler, isterse Arda ki, etti; mutlaka karşılığını bulmalılar, cezalarını almalılar. Arda iki maç ceza aldı, Fenerbahçeli kim küfür ettiyse onlar da karşılığı neyse cezalarını almalılar. Küfürden şikayet edip, küfür edeni savunmayı doğru bulmuyorum. Küfürün rengi olmaz...Bu yazının konusu değil ama güncel olduğu için, noktayı öyle atayım. Küfürü ister Fenerbahçeli etsin ki, ettiler, isterse Arda ki, etti; mutlaka karşılığını bulmalılar, cezalarını almalılar. Arda iki maç ceza aldı, Fenerbahçeli kim küfür ettiyse onlar da karşılığı neyse cezalarını almalılar. Küfürden şikayet edip, küfür edeni savunmayı doğru bulmuyorum. Küfürün rengi olmaz...Alanyaspor’a tebrikler... Hakkıyla yarı finaldeler. Galatasaray‘a geçmiş olsun, geç uyandılar.