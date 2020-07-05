TFF haftalar önce, ikinci lig maçlarının oynanacağını açıkladı. Takımlar ona göre hazırlıklarını yaptı. Aynı TFF geçen hafta yaptığı toplantıda bu defa maçların oynanmayacağını açıkladı.

Çıkanlara, düşenlere masa başında karar verilecek. Hadi grup birincileri çıkmalı... Çünkü zaten 2. lig gruplarından sadece birinciler çıkıyor, çıkacak ikinci takımı Play-off maçları belirliyor.

TFF çıkacak ikinci takımı belirlemek için mevcut şartlarda puan cetvelindeki sıralamaya göre, hiç olmazsa tek maçlık eleme grubu Play-off maçları oynatmalı ve bir üst lige çıkacak diğer takım böylece hakkaniyet içinde, kulise, baskıya boyun eğmeden belirlenmeli...

Maçları oynatacağınızı ilan edip takımları aylarca kampa sokturuyorsunuz, bu parasızlıkta dünyayı harcatıyorsunuz, sonra da “Oynatmıyorum” diye açıklama yapıyorsunuz . Bir karar bu kadar keyfi, bu kadar kolay alınmamalı? Bir konuda böyle şaşırtıcı ölçüde zikzak yapılmamalı...

“Bu kararı kulüplerle konuşup aldık” diyorsanız, doğru değil... Mevcut haliyle Play-off’a hak kazanıp bu konuda görüşü alınmayan çok sayıda kulüp var. 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı’nın o toplantıda olması, isyan eden kulüplerin hakkını savunuyor anlamına gelmiyor.

Nihat Abi; dost acı söyler... Aldığın ya da almadığın kararlarla, verdiğin ya da veremediğin cezalarla, çok hızla irtifa kaybediyorsun, prestij kaybediyorsun, inanılırlığını kaybediyorsun...

Yapma, kendine ve futbola bu kadar zarar verme...