Galatasaray takımına; Fatih Terim sahaya dönünce “ciddiyet“, Arda Turan ilk on bire girince “hareket“, Belhanda gibi bir usta ile son derece acemi bir kaleci ortaya çıkınca “bereket“ geldi…

Öyle bir hareket ve bereket ki, Galatasaray ilk dakikada ağları bularak maça golle başladı, ilk yarının son dakikasını golle bitirdi… Dört attı, bir o kadar da kaçırdı… Bu maç da gösterdi; Fatih Hoca ve Arda Turan her şartta sahada kalmalılar…

Şener’e şaşırdım… Bu kadar uzun süre yedek kaldıktan sonra, bir maça bu kadar iyi başlamasına şaşırdım… Açıkcası hoşuma da gitti… Şener milli takım görmüş, süper karakterli bir oyuncu... Bu kadar yedek kalmasını zaten yadırgıyorum…

Galatasaray solda Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Arda Turan ile bütün oyunu organize etti… Öyle ki, bu üçlü oynadıkları alanı “serbest bölgeye“ çevirdiler… Gençlerbirliği Hocası Mustafa Kaplan bunu görmedi mi?

Bir anlamda Galatasaray oynadı, Gençlerbirliği acemilikler yaptı… Soner ile mutlak bir pozisyon yakaladılar… Soner “Ağır çekim“ davranınca, babası yaşındaki Marcao arkadan gelip ayağını kepçe gibi uzatarak topu önünden çaldı…

Soner genç bir oyuncu… Günümüzün futbolunda iddialı oyuncu olacaksan, mesafe alacaksan hızlı ve hareketli olacaksın… Bu kadar ağırsan, bu kadar yavaşsan geçmiş olsun…

Gençlerbirliği‘nin kalecisi Nordfeldt’i çok aradığını söylemeliyiz… Genç kaleci Übeyd, ilk defa oynuyor da, bu kadar acemilik olur mu? Kadroya baktım, bir de adının karşısında Türk bayrağı var… Milli takım oyuncusu mu yoksa? Şaka yapmayın Allah aşkına…

Galatasaray‘da son vuruşları en iyi yapan oyunculardan biri Belhanda… Gençlerbirliği maçında belki de daha önde oynamasının sonuçlarını 15 dakikada 3 gol atarak aldı… Gördük; Balhanda santrafor arkası oynarsa, gol adına iyi üretim yapar…

Aslında Belhanda konusu “kara mizah“ gibi… Neredeyse Galatasaray camiasının toptan “istemezük“ dediği, buna rağmen Fatih Hoca’nın baskıya boyun eğmeden inat ve ısrarla oynattığı Belhanda, camiayı epey meşgul edecek gibi… Yani kalsın mı, gitsin mi konusunda…

Galatasaray, ikinci yarıda da kendi çaldı, kendi oynadı… Gençlerbirliği‘nin Galatasaray‘a “konu mankeni“ olacak hali bile yoktu… Emre Akbaba eski maçlarına oranla daha yararlı, Diagne daha hareketli oynadı… Gerçi Gençlerbirliği gelemedi, zorlayamadı ama ki bek Şener ile Emre Taşdemir “biz buradayız“ dedi…

Fatih Hoca, ikinci yarının erken dakikalarından başlayarak alternatif oyuncuların alternatiflerini de oyuna sokmasa, her vurduğu gol olan Belhanda çıkmasa, Arda son yarım saatte yorulmasa, bu maçın sonucu “enflasyon rakamları“ gibi çift hanelere kadar gidebilirdi…

Fatih Hoca maçtan önce canlı yayında “imkan yok, beklenti çok“ demişti… Normal; takımın adı Galatasaray, hocanın adı Fatih Terim olursa, elbette beklenti büyük oluyor… Üstelik “yoklukta“ 6-0 oluyorsa, kimbilir “bollukta“ ne olur…