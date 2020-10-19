Dertsiz başını derde sokmak bu olmalı... Fenerbahçe 3-1 öndeyken maçı 5-1’e, hatta 6-1’e getirecek öyle akıl almaz fırsatlar kaçırdı ki... O oyun döndü 3-2’ye geldi, Göztepe bu golle dirildi, gerisi Fenerbahçeli için tam bir işkence...

- Fenerbahçe fişi çekemiyor. Karagümrük maçında böyle oldu. Göztepe maçında böyle oldu. Yakaladın mı atacaksın, futbolun şakası yok.

- Nazım Sangare’nin özellikle son bölümde savunmada bir-iki önemli hata yaptığına bakmayın. İyi futbolcu, Fenerbahçe’de iş yapar. Solda Caner kusursuz oynuyor. Novak aklıma geldikçe, onun adına üzülüyorum.

- Sosa tek kelimeyle mükemmel paslar attı. Samatta’nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci İrfan Can’ın üstüne vurduğu topta, Sosa’nın o mükemmel pası için üzüldüm.

- Valencia ön kenarda oynayacak özelliklere sahip değil... Topla oynamayı seviyor, öne oynamıyor, savunmaya da yeterli katkısı yok.

- PAOK forması ile Beşiktaş’ı perişan eden Pelkas, özellikle ilk yarıda müthiş bir acemilik çekti. İkinci yarıda bir golü ve kaleyi yoklayan vuruşlarıyla “Merak etmeyin, Ben daha fazlasıyım” mesajını gönderdi.

- İki milli maçın en iyilerinden biri olan Ozan Tufan, bu maçın da en iyilerinden biriydi. Üç golden ikisine direkt katkı sağladı. Daha önde oynaması kendisi ve takımı için iyi...

- Samatta’nın daha fazla topla buluşması lazım... İyi vuruyor, ama vurmak için topla buluşması gerekiyor. Bu buluşma ciddi anlamda eksik...

- Fenerbahçe’de sonradan oyuna giren Sinan, Ferdi, Mert Hakan ve Cisse “sıfır” çektiler. Takıma ve oyuna en ufak katkıları olmadı. Daha yeni girmişsiniz, herkesten ağır, herkesten yorgun görünüyorsunuz, bu nasıl oluyor?

- Hele Cisse... Hadi boş kaleye bir topu atamadın... Karşı karşıya kaldığın pozisyonda, vuracağına yanındaki Sinan’a topu versen, Sinan boş kaleye vuracak. Bu pozisyonda Fenerbahçe’yi değil, kendini düşündün, yanlış...

- Göztepe’de Alpaslan’ın yokluğu büyük kayıp... Serdar Aziz golünde 1.90’lık Atınç Nukan o hava topunu nasıl ıskaladı, inanamadım.

-Kaleci İrfan Can çok iyi oynadı. Saçlara cila çekmeyi, boya atmayı bırakmış, kalesine dönmüş. Buna sevindim...

-Hakem Atilla Karaoğlan’ın iki penaltı kararı dahil, kritik her kararı büyük tartışmaya açık... Kötü maç yönetti.

- Fenerbahçe taraftarının özellikle 3-2’den sonra çektiği “işkence”ye rağmen Fenerbahçe’de ışık ve umut var. Bu görünüyor. Yeter ki dün olduğu gibi ateşle oynamasın.