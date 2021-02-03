Galatasaray iyi takım.... İyi oynar, kötü oynar, bu gerçeği değiştirmez: Galatasaray iyi takım... Kadrosu iyi, hocası daha iyi, şampiyonluk yarışındaki tecrübesi iyiden de iyi...

Galatasaray, daha üstün göründüğü maçta, Başakşehir kalesine “Donk... Donk” diye iki çivi çaktı. Ya da balyoz gönderdi, ya da füze fırlattı.

Bu gollerin yakıştırmasını nasıl yaparsanız yapın. Çok darbeli, çok net, sertliğinden “Donk” diye ses çıkartan iki gol... Önce Onyekuru’dan, sonra Donk’tan...

Donk’un ilk goldeki olağanüstü asisti, belki de Onyekuru’nun golünden çok daha marifetliydi. İlk golün asistini yapan Donk, ikinci golde de “Donk” diye topu ağlara yapıştırdı.

Bu Donk bir başka adam... Orta saha oynar, sıkışırsın santrfor oynar, şimdi de kaç maçtır stoper oynuyor. Hem de süper oynuyor.

Elbette havada karada Onyekuru... Geçen hafta iki golde ayaklarını çalıştırmıştı, bu defa kafasını çalıştırdı. Eee, bir de penaltı kazandırdı. Sanki iki maçtır fazla mesai yapıyor Onyekuru...

Saracchi hücumda çok hareketli, çok becerikli... Onyekuru ile birlikte sol kanatta “sürat” denemeleri yapıyorlar, hız limitini aşıyorlar. Buna rağmen radara yakalanmadılar.

Başakşehir, oyun golsüz giderken kazandığı penatıyı atabilse, belki bir şans yakalayabilirdi. Ancak Giuliano’nun tıngır-mıngır ve göstere göstere vuruşu artık tarihe karıştı. Böyle penaltı atışı mı kaldı?

Penaltı demişken, elli defa yazdım; ben bu el-yüz temaslarına temelden karşıyım. Dirsek varsa, maksat varsa, şiddetli temas varsa, tamam; faulü ver, kartını çıkart... Ama el ile yüzün teması var mı yok mu belli bile değil, “cart” penaltı... Belki kitaba uyuyordur ama benim aklıma uymuyor.

Galatasaray’ın yeni transferi Mustafa Muhammed iş yapar. Stoperlerin üstünden yükselip auta gönderdiği kafa vuruşunda bile yükselişi, kafa vuruşunun darbesi etkili bir oyuncu olduğunu gösterdi. Penaltıyı Mustafa’ya attırmak akılcı bir hareketti.

Aykut Hoca’nın işi sıkıntılı... Elinde bitik bir Başakşehir var. Visca’nın acilen dönmesi gerekiyor. Santrforları suskun, transfer bitti. Başakşehir’in radikal bir kadro değişimi gerekiyor. Elbette bir başka bahara...

Galatasaray hak ettiği bir maçı kazandı. Zaten kötü oynarsa kaybettiğine göre, her maçı rakiplerinden daha iyi oynamak zorunda... Allah’ı var, oynuyor da...

Elbette hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı... Gündüz maçında Fenerbahçe’yi, akşamında Galatasaray’ı izledim. Fenerbahçe özellikle ikinci yarısını çok kötü oynadığı maçı kaleci Altay’ın az rastlanır oyunuyla kazandı.

Galatasaray, Fenerbahçe’den daha iyi oynuyor. Bu kesin... Aradaki futbol farkının sonuca etkisi olur mu derseniz, olmaz. Çünkü bu iki takımın sağı- solu belli olmaz.