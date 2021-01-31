Fenerbahçe kazanma alışkanlığını yakaladı, sorun yok. Kendi sahasında “bol kepçe” puan kaybetme alışkanlığından kurtuldu, sorun yok. Fenerbahçe zirve yarışını en iddialı biçimde sürdürüyor, sorun yok...

Sorun; Fenerbahçe’nin futbolunda... Ağır oyununda... Bıktırıcı yan paslarında... Baskı kuramayışında... Pozisyona giremeyişinde... Golcülerinin yetersizliğinde...

Fenerbahçeli dostlarla konuşuyorum; bir-iki maç dışında her maçı kan ter içinde bitiriyorlar. Adeta dokuz doğuruyorlar. Fenerbahçe’de kaliteli oyuncular var, kadro zenginliği var. Teknik bir takım, ama asla atletik bir takım değil...

Günümüzün futbolunda hızlı hücuma çıkamıyorsan, depar atamıyorsan, rakip savunmayı az adamla yakalayamıyorsan, dura dura hücuma çıkıyorsan, o zaman ancak duran topla kazanabiliyorsun.

Futbolu vasat, zemini berbat bir maç izledik. Buna rağmen Rizespor, maçın her dakikasında diri kaldı, iyi mücadele etti. Kapanmadı, hatta iyi çıktı, iyi fırsatlar yakaladı. Samudio çok net iki pozisyonu gol yapabilse, Rizespor sahadan bir başka sonuçla çıkabilirdi.

Fenerbahçe’de yaratıcı tek adam; çıkana kadar Pelkas’tı. Savunmada Serdar Aziz iyi hamleler yaptı. Szalai’ye geçen hafta herkes “pekiyi” verdi. Bu “pekiyi” için sanki acele etmemek, biraz beklemek lazım... Caner de, bir yanlışı dışında hem hücumda, hem savunmada etkili oldu.

Osayi Samuel’i beğendim. Fenerbahçe’nin kadrosuna ilk defa hızlı ve rakip savunmanın arkasına sarkan bir futbolcu geldi. Fenerbahçe Osayi’nin hızına ayak uydurabilirse, en azından hücumuna bir ivme kazandırabilir. Osayi, Fenerbahçe’nin duran oyununa ayak uydurursa eyvah eyvah... Fenerbahçe hücumda Osayi’nin hızını ölçü almak zorunda... İyi oyun, iyi sonuç için bu şart...

Enner Valencia, kaleci Gökhan’a çarpıp gol olan frikikte iyi bir vuruş yaptı. Savunmaya yardım etmeye çalıştı. Thiam hiç yoktu. Hele Samatta... Futbolunu, gollerini Belçika’da unutup gelmiş gibi...

Fenerbahçe’nin çok iyi bir golcüye ihtiyacı adeta bağırıyor. Yakıp yıkan, fizik gücüyle dağıtan bir golcüye... Ya çok kısa sürede birini bulacaklar, ya da Samatta ve Thiam gibi golcülere, o bol gollü sezonlarını hatırlatacaklar. Bu santrforlarla, Fenerbahçe yarışı sonuna kadar sürdüreblir mi, açıkçası tartışılır.

Rizespor’un iptal edilen golünde kaleci Altay’a faul var mı, sanki var gibi... Zaten pozisyon kalecinin dokunulmazlık alanında, yani kale sahasının içinde... Son dakikalardaki kaleci Gökhan-Osayi arasındaki sert çarpışmada, kırmızı bekleyenler oldu. Bana göre iki oyuncu da birbirine sert geldi ve kırmızı olmazdı.

Sonuca göre yazı yazan biri değilim. Fenerbahçe’nin Mesut başta, yeni transferleri takıma oturunca görüntü ve oyun değişebilir.

Ama değişmesi gereken birinci iş; Fenerbahçe’nin bu ağır oyundan kurtulması... Fenerbahçe vasat futboluyla ligde çok iyi bir yere geldi. Ama daha çok uzun yolu var. O yolu en önde bitirmek için hızlanmalı... Hızlanmalı... Hızlanmalı...