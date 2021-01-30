Çok affedersiniz, bu ifade mi hoşgörü ile karşılayın; adam “Pire” gibi... Hızlı, çabuk, becerikli, ele-avuca sığmıyor. Onyekuru oyuna girdi, ayağının tozuyla, belki de buluştuğu ilk topta golü attı. İkinci golündeki çabukluğu, Gaziantep savunması bile anlamadı.

Galatasaray Yönetimi’ne Onyekuru konusunda kızıyorum. Yararı bu kadar belliyken, her sezon çok önemli işler yaparken, neden sezon başında almaya çalışmaz da hep devre arasına bırakırsınız?

Sakın “para yok” demeyin. İsteyince Falcao’ya bulduğunuz parayı, maliyeti daha da ucuz olan Onyekuru için neden bulamazsınız? Şu işi sezon başı bitirseniz de, her sezonun ilk yarılarında bu kadar sıkıntı yaşamasanız kötü mü olur?

Elbette Muslera... “Temiz yüzlü, ahtapot kollu adam” ne büyük kaleci... İlk yarıda uzayarak çıkarttığı iki Maxim şutu büyük olasılıkla maçın gidişini ve sonucunu değiştirdi.

Eee, “tutanın” bu kadar kalite, “atanın” böylesine çabuk olursa, çok iyi oynamana da gerek kalmıyor. Kazanıp geliyorsun. Tıpkı Gaziantep deplasmanında olduğu gibi...

Aslında başlangıçta, hatta maçın tamamına yakın bölümünde oyunda üstünlüğü eline alan Galatasaray, pozisyonları bulan Gaziantep’ti. Dicko’nun direkten dönen topuna bakmayın. Gol olsa, başlangıcındaki “ofsayt” gerekçesi ile VAR’dan dönerdi.

Gaziantep’te kazanmak kolay değil... Ancak bu kadar pozisyon bulmasına rağmen, Gaziantep takımı, Sumudica hırsının, öfkesinin ve coşkusunun gerisindeydi.

Sumudica orta sahayı 5’lerdi. Yeni hoca Pinto geri dörtlüyü 5’ledi. Korkusu daha sahaya dizilişten belli oldu. Buna rağmen Galatasaray savunma arkasına sarkıp tam 5 gol attı, 4’ü haklı olarak ofsayta takıldı. Onyekuru golündeki pozisyon da adeta “saç teli” gibi çok ince bir pozisyondu. VAR, “gol” dedi, kimse itiraz etmedi, VAR “ofsayt” dese ona da kimse itiraz etmezdi.

Fatih Hoca’nın ilerleyen dakikaları beklemeden ikinci yarı ile birlikte iki atletik adam Onyekuru ile Kerem’i oyuna sürmesi, Gaziantep savunmasının yerleşik pozisyonunu bozdu, dağıttı. Onyekuru gollerini hatırlayın; birincisi soldan, ikincisi sağdan. Zaten Onyekuru’nun maça girmesi ile Gaziantep savunması sağını-solunu şaşırdı. Sağından-solundan şiddetli rüzgar alan uçak gibi sallanmaya başladı.

Galatasaray ligin ilk yarısının son maçını Malatya’da oynadı, kazandı. İkinci yarının ilk maçını Gaziantep’te oynadı, gene kazandı. Ligin leblebi-çekirdeği değil, iki güçlü takımı Malatya ve Gaziantep önünde alınan iki deplasman galibiyeti ve tam 6 puan... Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğunu ilan edebilirse, bilin ki bu şampiyonluğun temelleri iki Güneydoğu seferinde atılmıştır.